Илон Маск оставил наследникам выбор

Миллиардер Илон Маск не планирует передавать бизнес в руки наследников. Похожей точки зрения придерживаются и некоторые российские предприниматели. В беседе с The Wall Street Journal основатель Tesla рассказал, что не станет автоматически оформлять на детей доли в компаниях, если у них не будет интереса, желания или способности управлять ими. Некоторые российские миллиардеры пытались вовлекать наследников в ведение дел, однако последние нередко предпочитают развивать собственный бизнес. Почему так происходит? И какие стратегии передачи компаний наиболее эффективны? Выясняла Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: File Photo, Reuters Фото: File Photo, Reuters

У Илона Маска девять детей. Известно о них немного. Четверо пока слишком маленькие, чтобы заметить у них интерес к бизнесу. Порог совершеннолетия перешагнули два наследника основателя Tesla — Ксавье и Гриффин. Первый от родителя отрекся, а вот второй, по данным зарубежных СМИ, планирует продолжить дело отца. Как бы там ни было, им есть что делить, рассуждает партнер юридической группы GRM Сергей Новиков: «Империя Маска на сегодняшний момент насчитывает порядка $186 млрд. Они делятся между Tesla, SpaceX и Twitter, небольшая часть в The Boring Company».

Пожалуй, главное правило семейного бизнеса — годами вовлекать наследников в работу компании. Однако это не всегда заканчивается успехом. Сын основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, Юсуф, постигал профессию нефтяника в Когалыме, но в итоге ушел развивать собственное дело. Учитывать интересы детей — верная стратегия, передача управления лишь по праву родства может грозить всему бизнесу, говорит партнер, руководитель практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Виктория Дергунова:

«Как правило, дети совершенно не понимают, как устроен бизнес, отношения с партнерами и контрагентами. Это приводит либо к тому, что партнеры по бизнесу создают параллельно такую же компанию, на которую переводят контракты, то есть фактически семейный бизнес перестает быть таковым и попадает в руки чужих людей, либо вообще к банкротству, поскольку дети совершают ряд действий, которые просто экономически невыгодны».

В России пока не сформирована культура семейного бизнеса, сходятся во мнении собеседники “Ъ FM”. По данным опроса Deloitte от 2021 года, более чем половиной таких компаний управляют наследники в первом поколении. Для сравнения: на Западе империи начали формироваться еще в 50-е годы прошлого века, например, сеть Walmart. Но строить семейный бизнес можно не только передачей управления — вовлекать наследников эффективно и в смежные проекты компании, отметил управляющий партнер мультисемейного офиса ITS WM Игорь Кузнец:

«Примеры западных бизнес-империй показывают, что далеко не всем детям интересно этим заниматься. Некоторые с удовольствием работают над благотворительными проектами, поддерживают музыкантов, спортсменов.

Здесь важно, чтобы сама империя продолжала жить после того, как ее основатель умрет. Это достигается правильным вовлечением менеджмента, делегированием функций по управлению профессиональной команде, чтобы семья, оставаясь владельцем и совладельцем этого дела, продолжала получать дивиденды».

Какой бы способ ни был выбран, очевидно, что передачу бизнеса стоит планировать заранее. Об этом напоминает история компании Natura Siberica. Ее основатель Андрей Трубников не оставил завещания, чем спровоцировал двухлетний спор между наследниками. В итоге, по данным «Ведомостей», компания с 2020-го по 2022-й подешевела в пять раз, до $100 млн. И в мае этого года основным владельцем стала АФК «Система».

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