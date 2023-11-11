Reuters: сотрудники SpaceX получили 600 травм из-за амбиций Илона Маска

С 2014 года на предприятиях SpaceX произошло более 600 травм, многие из которых были серьезными: приводили к инвалидности или смерти. Такую цифру, основываясь на интервью и правительственных отчетах, приводит агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannibal Hanschke/Pool/File Photo, Reuters Фото: Hannibal Hanschke/Pool/File Photo, Reuters

Агентство передает, что более 100 рабочих получили порезы или рваные раны, 29 — переломы костей или вывихи, 17 — переломы рук или пальцев, 9 — травмы головы. Было 5 ожогов, 5 поражений электрическим током, 8 несчастных случаев, приведших к ампутациям, 12 множественных травм тела и 7 случаев травмирования глаз. Также зафиксирован один перелом черепа, четыре сотрясения мозга и одна черепно-мозговая травма. Такое количество травм связывают с низкой культурой техники безопасности из-за сжатых сроков работы и стиля управления Илона Маска.

Агентство рассказывает о нескольких ситуациях, в которых рабочие рисковали здоровьем, чтобы не сорвать дедлайны. Так, чтобы ускорить работу и сократить расходы, SpaceX начала производство ракет в палатках рядом с Мексиканским заливом. По словам работников SpaceX, сварщики варили детали ракет до 12 часов в день шесть дней в неделю, часто при температуре выше 100 градусов по Фаренгейту (37,7 градуса по Цельсию). Когда становилось слишком жарко, им внутривенно вводили специальные жидкости и отправляли обратно на работу.

Источники агентства отмечали, что работники ночевали на работе и принимали стимулирующие лекарственные средства, чтобы уложиться в жесткие сроки производства. Сам господин Маск отмечал, что ответственность за безопасность на предприятии несут сами сотрудники.

Александра Горошилова