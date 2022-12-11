SpaceX выходит на лунный трек

Японский миллиардер выбрал попутчиков для полета вокруг Луны в 2023 году. Как заявил Юсаку Маэдзава, в состав команды вошли восемь человек, в том числе популярный диджей и исполнитель k-pop. Также вместе с миллиардером на SpaceX Starship полетят космические туристы из Чехии, Ирландии, Великобритании и Индии. В какую сумму оценивается путешествие к Луне? И какие двери этот полет может открыть перед Илоном Маском? Об этом — Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SpaceX / NASA / AP Фото: SpaceX / NASA / AP

47-летний Юсаку Маэдзава — опытный космический турист. В 2021-м он уже отправлялся в путешествие на МКС. Год назад стоимость таких туров на корабле «Союз» в компании Space Adventures оценивали в $50 млн. Во сколько обойдется полет японского бизнесмена к Луне, пока не сообщается, но зато есть немало других интересных подробностей, рассказал корреспондент ТАСС в Японии Кирилл Агафонов: «Японский миллиардер Юсаку Маэдзава еще в 2018 году выкупил все места на этом корабле. Через несколько лет он предложил всем желающим прислать свои анкеты для отбора команды, так сформировалась команда из восьми человек».

Японский миллиардер тщательно отбирал кандидатов для совместного полета. По его словам, он провел с каждым подробные собеседования: «Наконец-то этот день настал, я готов объявить команду проекта "Дорогая Луна". Мы получили заявки почти от 1 млн человек со всего мира, работа с ними заняла около полутора лет. Я подробно общался с каждым из кандидатов, спрашивал их о детстве, почему они мечтают полететь в космос, с какими вызовами готовы столкнуться и как будут использовать новый опыт, когда вернутся на Землю. Это фантастические люди. Думаю, они получат многое от этого путешествия и смогут помочь как планете, так и всему человечеству».

Судя по финальному списку, миллиардер обращал внимание в том числе на достижения и узнаваемость своих будущих партнеров. Так, одним из компаньонов господина Маэдзавы станет американец японского происхождения Стив Аоки, который занимал 11 место в списке лучших диджеев мира. Также в полете примет участие южнокорейский исполнитель Чхве Сын Хён, выступающий под псевдонимом T.O.P. Его треки занимали верхние строчки в национальных музыкальных чартах, а клип на композицию Turn it up в YouTube просмотрели 28 млн человек.

Помимо них, членами экипажа станут ирландский фотограф Рианнон Адам, американский автор YouTube-канала Everyday Astronaut Тим Додд и индийский актер Дев Джоши. Есть и двое запасных кандидатов — американская сноубордистка Кэтлин Фаррингтон и японская танцовщица Мию.

Полетит команда Маэдзавы на корабле компании SpaceX, основанной Илоном Маском. До настоящего момента Starship до Луны не добирался и смог подняться лишь на высоту 10 км, то есть не выходил даже на орбиту Земли. По словам Маска, полноценный тестовый полет корабль совершит в ближайшее время.

Между тем для корпорации это будет не первое коммерческое путешествие. Так, в 2021-м миллиардер и пилот Джаред Айзекман на три дня отправился в космос на ракете Falcon 9. Для компании SpaceX полет японского миллиардера это не только возможность заработать на космическом туризме. Удачное путешествие к Луне позволит рассчитывать на выгодные контракты с NASA, отметил член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов. Он также предположил, сколько может стоить полет Маэдзавы:

«Полет Айзекмана на Falcon 9 стоил порядка $100 млн. Недавно NASA заключила второй контракт со SpaceX стоимостью больше $1 млрд. В его рамках с помощью корабля Starship должна пройти высадка людей на Луну. Можно предположить, что стоимость коммерческого полета Юсаку Маэдзавы составит около $0,5 млрд. Так что получается, что и Айзекман, и Маэдзава, и NASA уже вложились в проект Starship».

Заработать на космическом туризме пытаются и другие крупные бизнесмены. Компания Blue Origin Джеффа Безоса проводит суборбитальные полеты. Непродолжительное путешествие на корабле New Shepard к границе космоса оценивается в $500 тыс. Продавать билеты на такой же аттракцион с февраля начала корпорация Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Как заявляли ее представители, суборбитальный полет обойдется в $450 тыс., включая депозит в размере $150 тыс.

Фотогалерея История космического туризма Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Идея космического туризма появилась еще в 1980-х годах. В 1986 году на Международном конгрессе по астронавтике был представлен доклад на тему «Вероятные экономические последствия развития космического туризма», заинтересовавший ученых, бизнесменов и тех, кто мечтал о полетах в космос с детства Фото: NASA Первой космической туристкой должна была стать простая американская учительница Криста Маколифф. Однако в 1986 году она погибла на борту взорвавшегося в воздухе шаттла «Челленджер» Фото: Keith Meyers/ The New York Times/ NASA Первыми коммерческими космонавтами, отправившимися в космос в 1990 и 1991 году, стали Тоехиро Акияма из Японии и Хелен Шарман (слева) из Великобритании. На космических кораблях Союз ТМ-11 и Союз ТМ-12 они полетели на советскую орбитальную станцию «Мир» Фото: AP Первым космическим туристом в истории МКС стал американский бизнесмен Деннис Тито (слева). Полет состоялся в апреле 2001 года и обошелся предпринимателю в $20 млн. С тех пор на станции успели побывать еще шесть человек Фото: Reuters Космонавт Марк Шаттлворт из Южной Африки стал вторым космическим туристом в истории, заплатившим за полет на корабле $20 млн. Вся пресса Черного континента на своих первых полосах в мае 2002 года не переставала им восхищаться: «Первый африканец в космосе!», «Космос покорился Африке!», «Африканский прорыв к звездам!», «Африка проводит научные исследования в космосе!», «Африка вступила в эру высоких технологий!» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Следующим туристом в космосе 1 октября 2005 года стал американский бизнесмен Грегори Олсен (слева) с трудом преодолевший медицинские противопоказания. Компанию на борту корабля Союз ТМА-7 Олсену составили российский космонавт Валерий Токарев (в центре) и американский астронавт Уильям МакАртур (справа). За полет он также заплатил $20 млн Фото: Reuters Первой космической туристкой стала американка иранского происхождения Ануше Ансари. До последнего момента она оставалась дублером японского бизнесмена Дайсукэ Эномото, также желавшего полететь в космос, однако в итоге не допущенного до полета из-за проблем со здоровьем. Она находилась на МКС с 20 по 28 сентября 2006 года, заплатив за полет $20 млн Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков / купить фото Американский предприниматель Чарльз Симони стал пятым туристом, побывавшим на МКС. Он был на станции дважды — в 2007 и 2009 годах. За каждый полет заплатил по $35 млн Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков / купить фото В октябре 2008 года сын американского астронавта Ричард Гэрриот, занимающийся разработкой игр и с детства мечтавший о космосе, отправился туда в качестве туриста на российском корабле «Союз ТМА-13», заплатив $30 млн Фото: Reuters / Sergei Remezov / Reuters Основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте стал седьмым туристом, побывавшим на МКС. Провел на станции шесть дней — с 2 по 8 октября 2009 года. Заплатил за полет $35 млн Фото: Reuters / Sergei Remezov / Reuters Мечты о полете в космос с детства не покидали скандального российского бизнесмена Сергея Полонского. В 2004 году он претендовал на место в экипаже корабля «Союз ТМА-5» и был готов заплатить почти $13 млн, но получил отказ, поскольку его рост и вес не вписались в установленные для космонавтов нормы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото В 2002 году на экспериментальном машиностроительном заводе им. В. Мясищева представили проект многоразового корабля для космического туризма, но из-за высоких рисков инвесторов он не привлек. В 2003 году у руководства Росcийского авиакосмического агентства были намерения построить специальный туристический корабль «Союз». Этим предложением заинтересовалась американская компания Space Adventures, которая занимается организацией туристических путешествий на МКС, но дальше интереса дело не пошло Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото 21 июня 2004 года в космос вышел первый в мире частный управляемый космический корабль «SpaceShipOne», способный нести на борту трех пассажиров. В 2010 году компания Virgin Galactic представила корабль SpaceShipTwo (на фото), способный поднять уже шестерых туристов в космос. В ходе испытаний 31 октября 2014 года аппарат потерпел крушение в пустыне Мохаве Фото: ANP & Spaceport America В феврале 2016 года основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон представил новый суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo, названный Virgin Spaceship Unity. Virgin Galactic продала уже более 700 билетов в космос, при том что стоимость одного билета составляет $250 тыс. Среди клиентов сэра Ричарда — актеры Анжелина Джоли, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Эштон Кутчер, певицы Кейти Перри и Леди Гага. «Со временем мы начнем осуществлять и орбитальные полеты, которые могут длиться две-три недели. А в один прекрасный день мы хотели бы построить в космосе отель Virgin»,— заявил Брэнсон Фото: AP / Mark J. Terrill Virgin Galactic разрабатывает технические средства для пилотируемых суборбитальных полетов. Первый такой тестовый полет состоялся 21 июня 2004 на корабле SpaceShipOne Фото: Virgin Galactic Цель разработчиков всех этих проектов — сделать полеты в космос доступными за сравнительно небольшую плату

На фото: дизайн сверхзвукового пассажирского самолета, разрабатываемого Virgin Galactic совместно с NASA Фото: Virgin Galactic Певица Сара Брайтман была утверждена для полета в космос в декабре 2014 года. Она легко прошла через сито медицинских исследований, но в мае 2015 года объявила, что прерывает подготовку к полету на МКС из-за семейных обстоятельств Фото: Lefteris Pitarakis / AP Ракетно-космическая корпорация «Энергия» и компания Space Adventures Inc. в 2020 году подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос в 2023 году Фото: Роскосмос 43-летний миллиардер Юсаку Маэдзава выкупил за неназванную сумму все билеты на первый полет вокруг Луны от компании SpaceX Илона Маска, который должен состояться в 2023 году Фото: Koji Sasahara / AP Компания Blue Ogirin планирует использовать корабли New Shepard для космического туризма. Корабль представляет собой пилотируемую капсулу, стартующую вертикально с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя и затем приземляющуюся с помощью парашютов. Ракета-носитель совершает самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью двигателя Фото: Blue Origin Компания Bigelow Aerospace планирует создать на орбите Земли космический отель для туристов. По оценке разработчиков, проживание в модуле обойдется туристу в «восьмизначную сумму». Всего в гостинице смогут жить шесть человек Фото: Bigelow Aerospace Следующая фотография 1 / 21 Идея космического туризма появилась еще в 1980-х годах. В 1986 году на Международном конгрессе по астронавтике был представлен доклад на тему «Вероятные экономические последствия развития космического туризма», заинтересовавший ученых, бизнесменов и тех, кто мечтал о полетах в космос с детства Фото: NASA Первой космической туристкой должна была стать простая американская учительница Криста Маколифф. Однако в 1986 году она погибла на борту взорвавшегося в воздухе шаттла «Челленджер» Фото: Keith Meyers/ The New York Times/ NASA Первыми коммерческими космонавтами, отправившимися в космос в 1990 и 1991 году, стали Тоехиро Акияма из Японии и Хелен Шарман (слева) из Великобритании. На космических кораблях Союз ТМ-11 и Союз ТМ-12 они полетели на советскую орбитальную станцию «Мир» Фото: AP Первым космическим туристом в истории МКС стал американский бизнесмен Деннис Тито (слева). Полет состоялся в апреле 2001 года и обошелся предпринимателю в $20 млн. С тех пор на станции успели побывать еще шесть человек Фото: Reuters Космонавт Марк Шаттлворт из Южной Африки стал вторым космическим туристом в истории, заплатившим за полет на корабле $20 млн. Вся пресса Черного континента на своих первых полосах в мае 2002 года не переставала им восхищаться: «Первый африканец в космосе!», «Космос покорился Африке!», «Африканский прорыв к звездам!», «Африка проводит научные исследования в космосе!», «Африка вступила в эру высоких технологий!» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Следующим туристом в космосе 1 октября 2005 года стал американский бизнесмен Грегори Олсен (слева) с трудом преодолевший медицинские противопоказания. Компанию на борту корабля Союз ТМА-7 Олсену составили российский космонавт Валерий Токарев (в центре) и американский астронавт Уильям МакАртур (справа). За полет он также заплатил $20 млн Фото: Reuters Первой космической туристкой стала американка иранского происхождения Ануше Ансари. До последнего момента она оставалась дублером японского бизнесмена Дайсукэ Эномото, также желавшего полететь в космос, однако в итоге не допущенного до полета из-за проблем со здоровьем. Она находилась на МКС с 20 по 28 сентября 2006 года, заплатив за полет $20 млн Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков / купить фото Американский предприниматель Чарльз Симони стал пятым туристом, побывавшим на МКС. Он был на станции дважды — в 2007 и 2009 годах. За каждый полет заплатил по $35 млн Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков / купить фото В октябре 2008 года сын американского астронавта Ричард Гэрриот, занимающийся разработкой игр и с детства мечтавший о космосе, отправился туда в качестве туриста на российском корабле «Союз ТМА-13», заплатив $30 млн Фото: Reuters / Sergei Remezov / Reuters Основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте стал седьмым туристом, побывавшим на МКС. Провел на станции шесть дней — с 2 по 8 октября 2009 года. Заплатил за полет $35 млн Фото: Reuters / Sergei Remezov / Reuters Мечты о полете в космос с детства не покидали скандального российского бизнесмена Сергея Полонского. В 2004 году он претендовал на место в экипаже корабля «Союз ТМА-5» и был готов заплатить почти $13 млн, но получил отказ, поскольку его рост и вес не вписались в установленные для космонавтов нормы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото В 2002 году на экспериментальном машиностроительном заводе им. В. Мясищева представили проект многоразового корабля для космического туризма, но из-за высоких рисков инвесторов он не привлек. В 2003 году у руководства Росcийского авиакосмического агентства были намерения построить специальный туристический корабль «Союз». Этим предложением заинтересовалась американская компания Space Adventures, которая занимается организацией туристических путешествий на МКС, но дальше интереса дело не пошло Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото 21 июня 2004 года в космос вышел первый в мире частный управляемый космический корабль «SpaceShipOne», способный нести на борту трех пассажиров. В 2010 году компания Virgin Galactic представила корабль SpaceShipTwo (на фото), способный поднять уже шестерых туристов в космос. В ходе испытаний 31 октября 2014 года аппарат потерпел крушение в пустыне Мохаве Фото: ANP & Spaceport America В феврале 2016 года основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон представил новый суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo, названный Virgin Spaceship Unity. Virgin Galactic продала уже более 700 билетов в космос, при том что стоимость одного билета составляет $250 тыс. Среди клиентов сэра Ричарда — актеры Анжелина Джоли, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Эштон Кутчер, певицы Кейти Перри и Леди Гага. «Со временем мы начнем осуществлять и орбитальные полеты, которые могут длиться две-три недели. А в один прекрасный день мы хотели бы построить в космосе отель Virgin»,— заявил Брэнсон Фото: AP / Mark J. Terrill Virgin Galactic разрабатывает технические средства для пилотируемых суборбитальных полетов. Первый такой тестовый полет состоялся 21 июня 2004 на корабле SpaceShipOne Фото: Virgin Galactic Цель разработчиков всех этих проектов — сделать полеты в космос доступными за сравнительно небольшую плату

На фото: дизайн сверхзвукового пассажирского самолета, разрабатываемого Virgin Galactic совместно с NASA Фото: Virgin Galactic Певица Сара Брайтман была утверждена для полета в космос в декабре 2014 года. Она легко прошла через сито медицинских исследований, но в мае 2015 года объявила, что прерывает подготовку к полету на МКС из-за семейных обстоятельств Фото: Lefteris Pitarakis / AP Ракетно-космическая корпорация «Энергия» и компания Space Adventures Inc. в 2020 году подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос в 2023 году Фото: Роскосмос 43-летний миллиардер Юсаку Маэдзава выкупил за неназванную сумму все билеты на первый полет вокруг Луны от компании SpaceX Илона Маска, который должен состояться в 2023 году Фото: Koji Sasahara / AP Компания Blue Ogirin планирует использовать корабли New Shepard для космического туризма. Корабль представляет собой пилотируемую капсулу, стартующую вертикально с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя и затем приземляющуюся с помощью парашютов. Ракета-носитель совершает самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью двигателя Фото: Blue Origin Компания Bigelow Aerospace планирует создать на орбите Земли космический отель для туристов. По оценке разработчиков, проживание в модуле обойдется туристу в «восьмизначную сумму». Всего в гостинице смогут жить шесть человек Фото: Bigelow Aerospace Смотреть

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Анна Маргулис