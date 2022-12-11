SpaceX выходит на лунный трек

Японский миллиардер выбрал попутчиков для полета вокруг Луны в 2023 году. Как заявил Юсаку Маэдзава, в состав команды вошли восемь человек, в том числе популярный диджей и исполнитель k-pop. Также вместе с миллиардером на SpaceX Starship полетят космические туристы из Чехии, Ирландии, Великобритании и Индии. В какую сумму оценивается путешествие к Луне? И какие двери этот полет может открыть перед Илоном Маском? Об этом — Лилия Галявиева.
Фото: SpaceX / NASA / AP
47-летний Юсаку Маэдзава — опытный космический турист. В 2021-м он уже отправлялся в путешествие на МКС. Год назад стоимость таких туров на корабле «Союз» в компании Space Adventures оценивали в $50 млн. Во сколько обойдется полет японского бизнесмена к Луне, пока не сообщается, но зато есть немало других интересных подробностей, рассказал корреспондент ТАСС в Японии Кирилл Агафонов: «Японский миллиардер Юсаку Маэдзава еще в 2018 году выкупил все места на этом корабле. Через несколько лет он предложил всем желающим прислать свои анкеты для отбора команды, так сформировалась команда из восьми человек».
Японский миллиардер тщательно отбирал кандидатов для совместного полета. По его словам, он провел с каждым подробные собеседования: «Наконец-то этот день настал, я готов объявить команду проекта "Дорогая Луна". Мы получили заявки почти от 1 млн человек со всего мира, работа с ними заняла около полутора лет. Я подробно общался с каждым из кандидатов, спрашивал их о детстве, почему они мечтают полететь в космос, с какими вызовами готовы столкнуться и как будут использовать новый опыт, когда вернутся на Землю. Это фантастические люди. Думаю, они получат многое от этого путешествия и смогут помочь как планете, так и всему человечеству».
Судя по финальному списку, миллиардер обращал внимание в том числе на достижения и узнаваемость своих будущих партнеров. Так, одним из компаньонов господина Маэдзавы станет американец японского происхождения Стив Аоки, который занимал 11 место в списке лучших диджеев мира. Также в полете примет участие южнокорейский исполнитель Чхве Сын Хён, выступающий под псевдонимом T.O.P. Его треки занимали верхние строчки в национальных музыкальных чартах, а клип на композицию Turn it up в YouTube просмотрели 28 млн человек.
Помимо них, членами экипажа станут ирландский фотограф Рианнон Адам, американский автор YouTube-канала Everyday Astronaut Тим Додд и индийский актер Дев Джоши. Есть и двое запасных кандидатов — американская сноубордистка Кэтлин Фаррингтон и японская танцовщица Мию.
Полетит команда Маэдзавы на корабле компании SpaceX, основанной Илоном Маском. До настоящего момента Starship до Луны не добирался и смог подняться лишь на высоту 10 км, то есть не выходил даже на орбиту Земли. По словам Маска, полноценный тестовый полет корабль совершит в ближайшее время.
Между тем для корпорации это будет не первое коммерческое путешествие. Так, в 2021-м миллиардер и пилот Джаред Айзекман на три дня отправился в космос на ракете Falcon 9. Для компании SpaceX полет японского миллиардера это не только возможность заработать на космическом туризме. Удачное путешествие к Луне позволит рассчитывать на выгодные контракты с NASA, отметил член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов. Он также предположил, сколько может стоить полет Маэдзавы:
«Полет Айзекмана на Falcon 9 стоил порядка $100 млн. Недавно NASA заключила второй контракт со SpaceX стоимостью больше $1 млрд. В его рамках с помощью корабля Starship должна пройти высадка людей на Луну. Можно предположить, что стоимость коммерческого полета Юсаку Маэдзавы составит около $0,5 млрд. Так что получается, что и Айзекман, и Маэдзава, и NASA уже вложились в проект Starship».
Заработать на космическом туризме пытаются и другие крупные бизнесмены. Компания Blue Origin Джеффа Безоса проводит суборбитальные полеты. Непродолжительное путешествие на корабле New Shepard к границе космоса оценивается в $500 тыс. Продавать билеты на такой же аттракцион с февраля начала корпорация Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Как заявляли ее представители, суборбитальный полет обойдется в $450 тыс., включая депозит в размере $150 тыс.
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