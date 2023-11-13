Планы партий и планы народа

Диверсификация политической повестки может стать элементом предстоящей президентской кампании, выяснили социологи: 58% потенциальных избирателей считают, что партии должны поддерживать специальную военную операцию (СВО), но 13% опрошенных придерживаются другой позиции, а 9% ждут от партий фокусировки на других задачах, следует из опроса, проведенного исследовательской группой Russian Field. Оппозиционным партиям и их кандидатам на президентских выборах есть смысл прислушаться к этим пожеланиям, считает инициатор опроса политолог Илья Гращенков. Партии парламентской оппозиции согласны, что главным бенефициаром повестки СВО является «Единая Россия», однако считают важной консенсусную поддержку СВО. «Яблоко» СВО критикует и в силу этого не может сосредоточиться ни на какой иной повестке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В преддверии старта президентской кампании социологи независимой исследовательской группы Russian Field по инициативе политолога, президента Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова выяснили мнение россиян об отношении политических партий к специальной военной операции. Общероссийский телефонный опрос проводился 21–29 октября 2023 года на выборке в 1611 респондентов, его статистическая погрешность составляет не более 2,45%. Респондентов спросили, какая из позиций партий по отношению к СВО кажется им наиболее верной, и предложили на выбор три варианта ответа. Более половины опрошенных (58%) выбрали «полную поддержку СВО, оказание помощи». Противоположную позицию — «активное выступление против СВО» — заняли 13% респондентов. «Отсутствие позиции по СВО, фокус на других задачах» — такой вариант ответа поддержали 9% россиян. 19% участвовавших в опросе затруднились с ответом.

Меньше всего сторонников поддержки СВО партиями среди молодежи: только 37% в группе 18–29-летних против 55% среди респондентов 30–44 лет и 66% в группе от 60 лет и старше. Также молодежь чаще ждет от партий осуждения СВО (23% в группе 18–29 лет против 8% в группе 60+) и фокусировки на иных задачах (19% против 3% среди опрошенных старше 60 лет). Заметно чаще поддерживают фокус на вопросах, не связанных с СВО, респонденты с высшим образованием: 12% против 5% среди не имеющих такого образования.

Согласно замерам ВЦИОМа, по состоянию на январь 2023 года решение о проведении СВО поддерживали 68% россиян и не поддерживали 20% — это соотношение мало менялось с марта 2022 года и не так уж сильно отличается от замеров Russian Field. Однако в данном случае людям было предложено высказать не личное мнение, а занять экспертную по отношению к партиям позицию, подчеркивает Илья Гращенков. Это, по его мнению, позволило респондентам чувствовать себя более свободными в высказываниях. Большинство из них считают, что партии должны поддерживать СВО, но при этом заметны и сторонники фокусировки на других задачах, отмечает политолог. По его мнению, это важный момент с точки зрения позиционирования партий и их кандидатов на президентских выборах: значительная часть потенциальных избирателей (с учетом неопределившихся она может достигать 40% опрошенных) готова переключиться на вопросы, не связанные с СВО. Кандидатам от оппозиции стоит сосредоточиться на гражданской повестке и проблемах людей в мирной жизни, резюмирует господин Гращенков, добавляя, что отчасти это уже происходит: например, в «Справедливой России — За правду» (СРЗП) больше не вспоминают про «кувалду Пригожина», а пытаются переключиться на более привычную социальную повестку. «В других партиях также идет поиск своей ниши, все сейчас пытаются выстроить повестку так, чтобы она не пересекалась с линией главного кандидата»,— заключает политолог.

Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов указал “Ъ”, что поддержка СВО — «консенсус парламентских партий»: «Но есть и различия. Например, КПРФ на фоне общей поддержки высказывается в унисон с частью "рассерженных патриотов"». Бенефициаром доминирования в политической повестке темы конфликта на Украине является исключительно «Единая Россия», считает господин Обухов: «Поэтому, оставаясь в рамках консенсуса по СВО, КПРФ активно "качает" общесоциальную, антиолигархическую повестку и эту же повестку поднимает в рамках темы СВО».

Зампред фракции ЛДПР в Думе Станислав Наумов сообщил “Ъ”, что концепция лидера партии Леонида Слуцкого «плечом к плечу» предполагает «приглушение внутреннего соперничества и сотрудничество в вопросах, связанных с достижением победы в СВО». «Мы — партия, которая выступает за победу России, поддерживаем все нацеленные на это законопроекты и не скрываем этого»,— подчеркнул политик. При этом у ЛДПР остается «богатая внутренняя повестка, связанная с вопросами образования, здравоохранения, демографии»,— считает политик.

«Тема СВО символизирует единство нашего общества, любая партия обязана поддерживать СВО и обязана делать все, чтобы и у ребят на фронте, и у тех, кто вернулся, были социальные гарантии»,— заявил “Ъ” первый зампред фракции СРЗП в Думе Дмитрий Гусев. Он также признает, что тема СВО не дает рейтингов никому, кроме партии власти, «но тот, кто будет выступать против СВО, будет затоптан, низвергнут с политических высот». СРЗП сейчас выводит на первый план именно социальную повестку: «Она и раньше у нас была, но вопрос не в том, на какое место мы ее ставили».

«Нужно думать о том, какой будет наша жизнь после окончания СВО, да и сейчас, кроме СВО, в России есть много не менее значимых направлений работы»,— сказал “Ъ” зампред фракции «Новые люди», вице-спикер Думы Владислав Даванков.

По мнению председателя «Яблока» Николая Рыбакова, «внимание к СВО держится на пропаганде», а в «реальной жизни у людей другие проблемы и заботы». «Ухудшение качества жизни людей напрямую связано с конфликтом с Украиной и западными странами, и без разрешения этого конфликта социально-экономические проблемы не решить»,— уверен политик. «Яблоко», по его словам, разъясняет это разным группам избирателей и не может сосредоточиться на чем-либо ином.

Анастасия Корня, Григорий Лейба