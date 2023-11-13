Израиль назвал больницы и скорую в Газе законными военными целями, потому что их использует «Хамас»

Армия обороны Израиля обвинила палестинское движение «Хамас» в использовании машин скорой помощи и больниц в военных целях. Израиль считает, что это делает машины и учреждения законными военными целями.

«"Хамас" использует машины скорой помощи для перевозки своего оружия и боевиков, чтобы маскировать их под гражданских лиц, а больницы на самом деле являются объектами террористической инфраструктуры. <...> Это противоречит международному праву и превращает их в законные военные цели»,— говорится в сообщении Армии обороны Израиля в соцсети X.

Международные организации неоднократно заявляли об обстрелах больниц и машин скорой помощи. Так, в субботу, 11 ноября, «Врачи без границ» рассказали об ударах по родильному отделению больницы Аш-Шифа в Газе. Люди, пытавшиеся эвакуироваться из больницы, попали под обстрел. В начале ноября Израиль сам признавался в ударе по машине скорой помощи, объяснив это тем, что на транспортном средстве передвигались бойцы «Хамаса».

Гуманитарная ситуация в секторе Газа значительно ухудшилась на фоне ответной военной операции Израиля против «Хамаса». В анклаве погибли больше 11 тыс. человек, большинство из них — женщины и дети. 27,5 тыс. человек ранены. В результате атаки «Хамаса» на Израиль 7 октября, с которой началась война, погибли 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. были ранены, больше 200 человек захвачены в заложники.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Баталии вокруг больниц».

Леонид Уварчев