ЦАХАЛ: у Израиля есть план по изменению ситуации с безопасностью на севере

У израильской армии есть оперативные планы по изменению ситуации с безопасностью на севере страны, сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Так он прокомментировал обстрелы с ливанской территории.

«У Армии обороны Израиля есть планы действий по изменению ситуации в области безопасности на севере. Ситуация с безопасностью не останется такой, когда жители севера на чувствуют себя в безопасности, возвращаясь в свои дома»,— сказал господин Хагари журналистам (его слова приведены на сайте ЦАХАЛ). Детали плана представитель армии не привел.

Израиль считает власти Ливана и «Хезболлу» ответственными за удары по израильской территории. Господин Хагари пообещал, что народ Ливана «заплатит цену за это беззаконие и за решение "Хезболлах" стать защитником ИГ» («Исламское государство», признано террористически и запрещено в РФ; Израиль приравнивает к ИГ палестинское движение «Хамас»).

Израиль и «Хезболла» стали интенсивнее обмениваться ударами на фоне продолжающейся войны в секторе Газа. Так, накануне, 12 ноября, ливанское движение атаковало приграничные позиции израильской армии, Израиль нанес ответный удар. Израиль предостерегает Ливан от вступления в войну.

О рисках расширения конфликта — в материале «Ъ» «Америку тревожит Ливан».

Леонид Уварчев