«Хезболла» атаковала приграничные позиции израильской армии

Вооруженное крыло ливанской шиитской партии «Хезболлах» сообщило, что против израильской армии была проведена операция в пограничном районе Мейс-эль-Джебель на юге Ливана. Заявление «Хезболлы» приводит канал Al Manar.

«Хезболла» нанесла ракетные удары по израильским постам в Эль-Асси, Менаре, Тахияте, Рувейсе и Биркет-Рише. По данным Al Manar, под обстрел попала израильская казарма в городе Зарите. Сообщается, что среди израильских военных есть убитые и раненые.

По данным телеканала Al Hadath, при сегодняшнем обстреле с юга Ливана погибли двое израильтян. Еще 17 человек были ранены. Среди них есть мирные граждане.

Как говорится в сообщении армии обороны Израиля сегодня вечером с территории Ливана было зафиксировано 15 запусков ракет в сторону израильской территории. Системы ПВО перехватили четыре из них. Остальные упали на открытой местности.

11 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Ливан ждет судьба сектора Газа, если движение «Хезболла» вступит в палестино-израильский конфликт.

Анастасия Ларина