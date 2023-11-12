Глава ВОЗ: больница Аш-Шифа в секторе Газа больше не функционирует как больница

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) удалось связаться с больницей Аш-Шифа. Территория учреждения последние дни подвергается обстрелам. Больница больше не функционирует, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Три дня без электричества, без воды и с плохим интернетом... Постоянные обстрелы и взрывы в этом районе усугубляют и без того критическое положение. К сожалению, число смертей пациентов значительно возросло. К сожалению, больница больше не функционирует как больница. Мир не может молчать, пока больницы, которые должны быть безопасным убежищем, превращаются в картину смерти, разрухи и отчаяния. Прекратите огонь. Сейчас»,— написал господин Гебрейесус в соцсеть X.

Больница Аш-Шифа ранее 12 ноября была полностью отключена от электроснабжения. По данным иранских СМИ, израильские войска вели обстрел территории учреждения, вокруг здания шли боестолкновения. По словам господина Гебрейесуса, приходили сообщения, что те, кто пытался бежать из больницы, были обстреляны, ранены или убиты. Израильская армия 11 ноября отрицала, что блокирует больницу Аш-Шифа. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари говорил, что «восточная часть больницы открыта для безопасного прохода». ВОЗ с начала конфликта зафиксировала 137 атак на медучреждения в секторе Газа.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Леонид Уварчев