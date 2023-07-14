И не враг, а не просто так

Как выяснил “Ъ”, новые требования о согласовании сделок компаний, находящихся под контролем лиц из недружественных государств, помешали провести сделку внутри российского рынка. Речь шла о купле-продаже нескольких объектов недвижимости между юрлицами, которые, по данным “Ъ”, по сути, относятся к одному холдингу — СУЭК (там связь отрицают). Росреестр отказался регистрировать договор без разрешения правкомиссии, так как продавец и покупатель принадлежат кипрским юрлицам, а бенефициаров стороны не раскрыли. Суд поддержал эту позицию. Юристы говорят, что правила о согласовании сделок резидентов нечеткие, поэтому нужно ждать разъяснений правкомиссии либо выработки единой позиции в судебной практике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Кемеровской области 6 июля признал законной приостановку регистрации сделки о покупке АО «СУЭК-Кузбасс» недвижимости у ООО «Энергосервис». Решение суда об этом “Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел. Речь идет о продаже девяти объектов в Кемеровской области, включая сооружения для электроснабжения, подстанции и земельные участки общей площадью около 2 тыс. кв. м.

Подписав договор в декабре 2022 года, «СУЭК-Кузбасс» обратилась в Росреестр за регистрацией своего права собственности на имущество. Но служба в феврале 2023 года приостановила регистрацию «в связи с непредставлением необходимых документов». «СУЭК-Кузбасс» приложила дополнительные документы и пояснения, но это не помогло.

Дело в том, что юридически продавец и покупатель подконтрольны организациям из признанного недружественным Кипра: 92% акций «СУЭК-Кузбасс» у АО СУЭК, которым владеет AIM Capital Se, а «Энергосервис» полностью принадлежит Erglis Ltd. В связи с этим Росреестр сослался на указ президента РФ от 1 марта 2022 года №81, который обязывает получить разрешение правительственной комиссии на сделку с иностранными лицами, связанными с недружественными странами. К ним относятся и сделки об отчуждении недвижимости, но стороны договора такого одобрения не получали.

«СУЭК-Кузбасс» обжаловала действия Росреестра, но суд признал их «законными и обоснованными». В решении говорится, что, хотя продавец и покупатель имеют статус резидента, «оба находятся под контролем юрлиц», связанных с недружественными странами, поэтому разрешение правкомиссии необходимо.

По мнению компании, из протокола заседания правкомиссии от 7 сентября 2022 года следует, что «любой резидент имеет право заключать сделки с любыми иностранными и подконтрольными им лицами без каких-либо ограничений и дополнительных требований».

Суд счел это «субъективной трактовкой», указав, что избежать согласования можно было, если подтвердить, что компании фактически контролируются российскими гражданами или юрлицами. Но, говорится в судебном акте, компания решила «не раскрывать лиц, осуществляющих контроль над покупателем и продавцом через иностранные юрлица», несмотря на то что, по косвенным данным из официальных раскрытий и информации трех независимых источников “Ъ” на рынке, владеющая «Энергосервисом» Erglis, «по сути, относится к СУЭК» и контролируется семьей Мельниченко.

Впрочем, в самой угольной компании связь отрицают. Представитель СУЭК сообщил “Ъ”, что «продавец по сделке не является участником группы». Он добавил, что сейчас «стороны обсуждают необходимость получения дополнительных документов для целей реализации сделки, а также анализируют возможность обжалования решения суда».

Управляющий партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай говорит, что не встречал аналогичных судебных споров. Он уточняет, что «сделки с участием офшоров, когда реальными бенефициарами являются российские и весьма знаменитые граждане, встречаются повсеместно». Однако новые требования к сделкам с резидентами недружественных стран могут действительно требовать от владельцев активов дополнительных действий, признает юрист.

Партнер PB Legal Александр Панин отмечает, что у компаний есть два варианта: все-таки получить разрешение правкомиссии или же раскрыть ФНС информацию о том, что продавца и покупателя контролируют российские лица. «Сам по себе факт наличия российского бенефициара недостаточен, чтобы избежать согласования. Даже если все участники сделки принадлежат одному бенефициару, без надлежащего раскрытия контроля госорганы не придадут значения этому факту»,— поясняет господин Панин.

Такое регулирование, по словам старшего юриста BGP Litigation Екатерины Барановой, «способствует раскрытию информации о контролируемых россиянами иностранных компаниях (КИК) и помогает госорганам упорядочить процесс контроля за сделками с недружественными лицами».

Госпожа Баранова отмечает, что правкомиссия может принимать решения о выдаче разрешений на сделки неопределенному кругу лиц — таким стал как раз сентябрьский протокол, на который ссылалась «СУЭК-Кузбасс». Но из документа неясно, может ли сам резидент, совершающий сделку с иностранцем, находиться под недружественным контролем, уточняет она. Из-за нечетких формулировок Росреестр и суды могут считать это нарушением условий, как и произошло в данном споре, полагает Юлий Тай. Какие меры можно принять для исключения рисков блокирования сделки, покажет дальнейшая судебная практика, считает господин Панин.

Впрочем, есть и третий вариант — компания может «исключить недружественных нерезидентов из корпоративной структуры, например через редомициляцию в САР», рассуждает господин Панин. «В этом плане президентские указы воплощают политику деофшоризации российской экономики и создают стимул для перевода бизнеса в РФ»,— добавляет юрист.

«Если РФ хочет перевести всех своих граждан к инвестированию только путем прямого владения, государство должно четко выразить свою позицию, а предприниматели после этого могут согласиться или "проголосовать ногами". Другое дело, что в нынешних условиях изоляции и санкций они могут оказаться между молотом и наковальней»,— отмечает господин Тай.

В случае СУЭК ситуация усложняется тем, что, хотя раньше ее прямо контролировал гражданин РФ Андрей Мельниченко, нынешним бенефициаром компании выступает его жена Александра, которая имеет только сербское и хорватское (недружественное) гражданство. Александр Панин отмечает, что процедура раскрытия информации о КИК предусмотрена для россиян, а не иностранцев. По мнению госпожи Барановой, высока вероятность того, что лицо с гражданствами дружественного и недружественного государства, не будет освобождено от согласования. В связи с этим юристы полагают, что СУЭК придется получать разрешение правкомиссии на сделки между компаниями холдинга, по крайней мере до тех пор, пока контроль над ним не вернется снова к Андрею Мельниченко, который в апреле заявлял Forbes, что планирует это сделать.

Как связаны СУЭК и «Энергосервис» Контекст ООО «Энергосервис» создано в августе 2016 года СУЭК, которая на тот момент принадлежала Андрею Мельниченко (9 марта 2022 года он попал под санкции ЕС, за день до этого бенефициаром угольной компании стала жена бизнесмена Александра, которую в июне 2022 года тоже включили в санкционный список). В апреле 2017 года «Энергосервис» перешел кипрской Erglis Ltd, бенефициары которой не раскрываются, но партнерства и финансирование принадлежавших господину Мельниченко активов указывают на связь компании с бизнесменом. Так, «Кузбассэнерго» (входит в дочернюю для СУЭК Сибирскую генерирующую компанию; СГК) неоднократно привлекало заемные средства у Erglis, которая владеет 33,3% еще в одной структуре СГК — «Красжилинвест». Erglis также владеет 20,1% в «Россети Сибирь» (на 57,9% принадлежит «Россетям»), еще 18,2% у кипрской AIM Capital, через которую Андрей Мельниченко осуществлял контроль над СУЭК и «Еврохимом». В совете директоров «Россети Сибирь» 5 из 11 человек выдвинуты AIM, остальные — «Россетями», что косвенно подтверждает контроль AIM над Erglis.

Анна Занина, Екатерина Волкова, Дмитрий Козлов, Евгений Зайнуллин