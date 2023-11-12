Финляндия объяснила запрет на въезд велосипедистов из РФ наплывом беженцев

Погранслужба Финляндии запретила въезд в страну из России на велосипедах на трех пропускных пунктах из-за нелегальных иммигрантов. Об этом сообщил замглавы погранслужбы Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

«Нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах. За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление»,— сообщил господин Луккари, его слова приводит Yle.

По данным погранслужбы Юго-Восточной Финляндии, с августа из России прибыл 91 беженец, все они были гражданами третьих стран, которые запросили убежище. При этом 23 человека приехали в Финляндию за первую неделю ноября.

11 ноября «Фонтанка» со ссылкой на финских пограничников сообщила, что с 9 ноября через КПП «Иматра», «Нуйамаа» и «Ваалимаа» в Финляндию перестали пускать велосипедистов из России. Сегодня, 12 ноября, это подтвердило Северо-Западное таможенное управление РФ.

В сентябре Финляндия запретила въезд на легковых автомобилях с российскими номерами в рамках санкций Евросоюза. Въезд был разрешен только для автомобилей с регистрацией в ЕС.

Анастасия Ларина