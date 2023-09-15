Финляндия запретила въезжать автомобилям с российскими номерами

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что в ночь с 15 на 16 сентября вводится запрет на пересечение границ страны легковыми автомобилями, зарегистрированными в России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте финского МИДа.

В заявлении говорится, что исключения будут сделаны для автомобилей с российскими номерами, которые принадлежат гражданам Евросоюза. Там также отмечается, что Финляндия считает важным, чтобы государства, входящие в Евросоюз — и особенно граничащие с Россией — имели единую позицию в отношении санкций. Напомним, что до этого запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей ввели Литва, Латвия и Эстония.

«Финляндия выполняет рекомендации Европейской комиссии, в дальнейшем привезти в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, может только гражданин ЕС, постоянно проживающий в России, либо член его семьи, дипломат или приравненное к нему лицо, либо при ввозе автомобиля по гуманитарным соображениям. Ограничение вступает в силу в ночь с пятницы 15 сентября на субботу 16 сентября в 00:00»,— говорится в заявлении МИДа.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что МИД Финляндии заявил о прекращении приема заявлений на выдачу видов на жительство в визовом центре в Петербурге с 1 августа.

О том, как россияне с личными автомобилями теперь могут попасть в Европу — в материале «Ъ FM» «Автомобили оставят на границе».

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