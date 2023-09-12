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Коммерсантъ FM
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BAT напустила пара

На рынок одноразовых электронных испарителей выходят крупные игроки

Популярный в России сегмент одноразовых электронных испарителей привлек крупных игроков. Продажу подобного устройства под брендом Vuse в стране запустила British American Tobacco (BAT), находящаяся в процессе передачи местного бизнеса. Конкурировать с китайскими марками продукту может быть сложно, зато последние регуляторные меры могут сократить долю теневого рынка.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Российские структуры BAT вывели на местный рынок одноразовые электронные испарители Vuse. Как следует из данных Роспатента, в середине августа АО БАТ-СПб подало заявку на регистрацию товарного знака Vuse Pro. Сайтом с описанием продукта владеет также подконтрольное BAT АО МУМТ. Дистрибуцией Vuse занимается партнер BAT в России ГК СНС, сказано на сайте группы.

Vuse появился в США в 2013 году, сейчас представлен в 27 странах. В России под брендом продаются три вида устройств с различными вкусами: Vuse Pro на 5 тыс. затяжек стоимостью 1,3 тыс. руб. и Vuse Go на 1,5 тыс. и 600 затяжек по 800 руб. и 550 руб. соответственно. Продукция, в частности, представлена в магазинах бренда glo, под которым BAT продает системы нагревания табака, требующие замены стиков.

BAT (бренды Dunhill, Kent, Rothmans) по итогам 2022 года занимала 23,6% российского табачного рынка, следует из материалов компании. Это соответствует третьему месту после JTI (марки Winston, Camel и др.) с долей 36,6% и Philip Morris (PMI; Marlboro, Parliament) с 31,1%. На прошлой неделе BAT сообщила, что договорилась о продаже бизнеса в РФ и Белоруссии консорциуму, возглавляемому российским менеджментом. В BAT в РФ комментарий не предоставили.

Vuse — первый бренд на рынке одноразовых электронных устройств для курения, запущенный одним из трех основных игроков рынка. JTI и PMI в России сегодня продают только многоразовые устройства для нагревая табака со стиками под марками Ploom и Iqos соответственно. В JTI заявили “Ъ”, что в портфеле нет одноразовых электронных испарителей. В PMI отказались от комментариев.

Одноразовые электронные испарители в последние годы были одной из самых популярных категорий среди российских курильщиков. Как сообщали в NielsenIQ, в марте 2021 года такие устройства продавались в 7% табачных магазинов, а к маю 2022 года — в 35% таких точек. Ассортимент в категории с 2020 года вырос с 150 до 5 тыс. позиций. Основная доля приходится на китайские марки, в частности HQD. Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий оценивал оборот рынка электронных систем доставки никотина и подобных устройств в РФ в 2022 году в $2,5 млрд.

Член правления ассоциации ПАУРРЭНС (объединяет участников рынка электронных никотиновых систем) Максим Королев говорит, что запуск Vuse в России, скорее всего, готовился давно в связи с общей популярностью бренда в мире. В США, к примеру, Vuse обогнал по продажам Juul, отмечает он. Источник “Ъ” на рынке указывает, что китайские бренды доминируют на российском рынке одноразовых электронных испарителей последние несколько лет и бороться с ними Vuse может быть сложно без лоббистских усилий, направленных на ужесточение импорта из КНР. С другой стороны, у Vuse есть большие маркетинговые и дистрибуторские возможности, добавляет собеседник “Ъ”. Максим Королев также отмечает, что возможное ужесточение контроля за импортом одноразовых электронных испарителей из Китая может вынудить потребителей перейти на оставшиеся бренды — такие как Vuse.

По словам одного из собеседников “Ъ”, момент для запуска Vuse может быть подходящим с учетом последних регуляторных мер, которые призваны сократить долю теневого рынка. С 1 июня запрещена продажа электронных средств доставки никотина на рынках, дистанционным способом, не допускается открытая выкладка и скидки на устройства в ритейле. Но, добавляет собеседник “Ъ”, риски ужесточения регулирования сохраняются. Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов отмечает, что передача полномочий регулятора отрасли Росалкогольтабакконтролю может сделать подход государства в этой части более конструктивным.

Анатолий Костырев

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