«Аль-Хадас»: Израиль и «Хамас» договорились об обмене женщин и детей

Саудовский телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что власти Израиля и руководство исламистского движения «Хамас» договорились об обмене женщин и детей. Сколько человек решил освободить Израиль, телеканал не сообщает, но известно о согласии «Хамаса» обменять 100 женщин и детей, которые удерживаются в заложниках с 7 октября.

Дата передачи заложников неизвестна. Договориться об обмене пленных, как сообщает «Аль-Хадас», удалось при посредничестве Катара — обсуждение деталей продолжалось несколько дней. В целом в ходе переговоров, которые идут несколько недель, стороны предлагали обменять 10-15 пленных на прекращение огня, но этот вариант отверг Израиль.

Всего, по данным израильской стороны, «Хамас» удерживает в заложниках более 240 человек. 20 октября сообщалось об освобождении двух американцев, 23 октября — двух израильтян. В тюрьмах Израиля, по словам главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании, находятся более 6 тыс. палестинцев.

О развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Петр Бузлаев