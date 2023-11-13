Прокуратура проверит земли в Сысерти, где хотят строить мусорный полигон

Прокуратура Свердловской области проведет проверку, связанную с земельными участками в Сысерти (Свердловская область), где планируют строить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг». Соответствующее решение прокуратуры у себя в социальных сетях опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Многие наслышаны, что областное МинЖКХ выбрало для размещения мусорного комплекса сельхозземли. Много лет угодья, приговоренные под ТКО, пустовали. И по идее, Россельхознадзор должен был инициировать процедуру изъятия. Что не предпринял. Попросил прокуратуру оценить бездействие чиновников»,— написал у себя в Telegram-канале Андрей Альшевских.

В ответе заместителя прокурора области Юровских говорится, что ведомство получило обращение депутата о возможном нарушении со стороны АО «Коммерческий банк "Агропромкредит"» «в связи с неиспользованием участка по целевому назначению». «Уведомляю вас об организации прокуратурой области проверки содержащихся в обращении доводов о нарушении требований законодательства»,— говорится в ответе депутату от представителя прокуратуры.

Напомним, оператором проекта по строительству комплекса выступает компания «Экологические системы» (связана с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым). Как сообщалось ранее в СМИ, земельный участок, где планируется строительство комплекса, принадлежит банку «Агропромкредит». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, банк также связан с инвесторами.

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