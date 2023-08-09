«Эту землю пахали наши деды»

Жители Сысертского городского округа обратились к региональным властям с просьбой не строить мусоросортировочный комплекс в их округе. Они заявили, что земли необходимо использовать под фермерские хозяйства. При этом власти заявляют, что окончательная площадка для строительства еще не выбрана, а будущее производство будет безопасным для населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Свердловской области обсуждается строительство мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. тонн. В качестве места размещения рассматриваются земельные участки в Сысертском, Белоярском или Березовском городских округах. Такие точки назвал заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Егор Свалов в интервью «Областной газете». Господин Свалов отмечал, что помимо сортировки ТКО предполагается участок компостирования на 200 тыс. тонн и производство 200 тыс. тонн альтернативного топлива для цементных заводов. Согласно концессионному соглашению, комплекс должен размещаться не далее 80 км от Екатеринбурга.

Несмотря на то, что окончательное место для строительства еще не выбрано, жители Сысертского городского округа обеспокоены, что новое производство может появиться на их территории.

Жители уже написали несколько обращений в прокуратуру, на имя главы региона и к местным депутатам. Одно из последних обращений — свердловскому министру агропромышленного комплекса и потребительского рынка (АПК) Анне Кузнецовой. В открытом письме говорится, что жители сел и поселков Щелкун, Никольское, В. Боевка, Новоипатово, Андреевка, Григорьевка, Щербаковка, Лукоморье, Рузгуляй, Космаково, Аверино, Абрамовское «бьют тревогу по поводу решения властей о строительстве мусоросортировочного комплекса, в том числе полигона ТКО и ТБО в сельскохозяйсвенной части Сысертского района».

В обращении отмечается, что вокруг сел располагаются плодородные земли, которые востребованы и которых не хватает фермерам.

«Эту землю пахали наши деды и прадеды. Они сохраняли эти земли для нас с вами. Они выращивали на ней хлеб. В нашей области есть много территорий, чей экологический статус крайне низок, откуда уезжает население и где размещение мусорного полигона уже не сможет причинить еще большего вреда»,— также отмечается в письме.

На встрече с журналистами 9 августа министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что действительно рассматриваются три территории для размещения комплекса, но окончательное решение еще не принято.

«Опасность недоверия жителей есть на любой территории, которую бы мы не озвучили. Все жители хотят, чтобы был завод, но не рядом с ними,— заявил господин Смирнов.

— Все говорят, что там будет мусорный полигон, но там будет мусоросортировочный завод с самым современным оборудованием отечественного производства». Он также отметил, что рядом с заводом будет построен полигон, аналогичный тому, что в Нижнем Тагиле: с изолированным дном.

«Мы выбираем площадку с осторожностью, так как там надо создавать малые предприятия, которые будут использовать отсортированный пластик, стекло, ведь мы же не повезем все это за 200–300 км, чтобы перерабатывать. Нужно переместить их поближе, в том числе для создания рабочих мест,— рассказал господин Смирнов.— Везде есть опасения по поводу реакции населения. В связи с чем мы планируем, когда будет выбран участок, то поедем с инвесторами и расскажем о технологии и покажем насколько это безопасно». Как уточнили “Ъ-Урал” в департаменте информационной политики региона, оператор проекта — компания «Экологические системы». Согласно сервису Kartoteka.ru, бенефициары компании — холдинговая компания «Экологические системы» (99,99%) и Елена Сергеева (0,01%). Госпожа Сергеева также совладелица компании «Рифей».

Сейчас региональные власти ждут ответов из различных органов власти, в том числе и федеральных, чтобы окончательно определиться с выбором участка. После этого начнутся проектно-изыскательские работы, а после утверждения проекта его вынесут на общественные обсуждения.

Мария Игнатова, Александр Стародумов

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