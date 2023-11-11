Минздрав Палестины: 39 младенцев могут умереть из-за отключения электричества

39 недоношенных младенцев могут умереть из-за недостатка кислорода в случае отключения электричества в больнице «Аш-Шифа» сектора Газа. Об этом заявила министр здравоохранения Палестины Май аль-Кайла на пресс-конференции в Рамалле, ее слова передает местное агентство WAFA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Май Аль-Кайла

Фото: Progetto Май Аль-Кайла

Фото: Progetto

Она сообщила, что в результате израильских обстрелов бОльшая часть больницы «Аш-Шифа» была обесточена. Госпожа аль-Кайла предупредила, что ситуация в больницах сектора Газа беспрецедентная. Она назвала произошедшее «военным преступлением и геноцидом».

За последние сутки обстрелам подверглись больницы «Аль-Кудс» и «Аш-Шифа», мечети Халеда бин аль-Валида и Аль-Ихлас. 8 ноября Красный Крест сообщил, что гумконвой, доставляющий лекарства в больницы анклава, подвергся обстрелу. Несмотря на это, медикаменты удалось доставить в больницу «Аш-Шифа».

Сегодня, 11 ноября, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что в секторе Газа каждые 10 минут гибнет ребенок. В результате израильско-палестинской войны в секторе Газа погибли уже больше 10,8 тыс. палестинцев. Большинство из них — это женщины и дети. 26,9 тыс. человек ранены.

Израиль объяснял удары по гражданской инфраструктуре анклава тем, что группировка «Хамас» использует эти объекты для размещения своих штабов.

Подробнее – в материале «Ъ.FM» «Израиль рассчитывает на сектор».

Александра Горошилова