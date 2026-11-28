В Ливии заявили о международных последствиях атаки на порт Бенгази
Атака украинской стороны на судна в порту Бенгази может повлиять на международные отношения Ливии и ее имидж надежного партнера. Об этом заявил глава президентского совета Ливии Мохаммед Менфи во время переговоров с послом России в стране Айдаром Аганиным, передает The Libya Observer.
Глава ливийского президентского совета отметил, что на подобные инциденты необходимо реагировать серьезно и ответственно, чтобы сдержать их последствия и предотвратить дальнейшую эскалацию. Он призвал принять меры, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Безэкипажные катера ВСУ ударили по российскому корвету «Меркурий» и сухогрузу MV Angara 22 ноября. Ливийские военные отражали атаку весь день. По данным Reuters, пострадали не менее десяти человек, среди которых есть граждане России и Ливии. Украинский президент Владимир Зеленский признал причастность ВСУ к атаке. В президентском совете Ливии заявляли, что эти действия равнозначны объявлению войны.