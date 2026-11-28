Глава ливийского президентского совета отметил, что на подобные инциденты необходимо реагировать серьезно и ответственно, чтобы сдержать их последствия и предотвратить дальнейшую эскалацию. Он призвал принять меры, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.