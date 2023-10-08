Усман Нурмагомедов победил Брента Примуса и защитил титул Bellator

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов победил Брента Примуса из США. Бой, который проходил в американском Сан-Диего, завершился единогласным решением судей.

Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе вышел в финал Гран-при Bellator. Для 25-летнего россиянина победа стала 18-й в карьере. Он ни разу не проигрывал. Он во второй раз успешно защитил титул чемпиона. У 38-летнего Примуса теперь 12 побед и 4 поражения.

Леонид Уварчев