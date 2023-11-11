Глава ВОЗ: каждые 10 минут в секторе Газа гибнет ребенок

В секторе газа каждые 10 минут гибнет ребенок, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. На мероприятии он рассказал, что сам пережил войну, и призвал к реформированию Совбеза.

«В секторе Газа убиты больше 10,8 тыс. человек, почти 70% из них женщины и дети. В среднем в секторе Газа каждые 10 минут погибает один ребенок»,— сказал господин Гебрейесус. Заседание Совбеза транслировалось на сайте ООН.

Глава ВОЗ рассказал, что будучи ребенком и родителем пережил войны в Эфиопии. «Я знаю, что чувствуют дети. И я знаю, что чувствуют родители. Дети и родители в секторе Газа и Израиле они хотят и им нужно то же, что нужно было мне и чего хотела моя семья: мира и безопасности. Знаете, я никогда не мог вообразить, что я буду гендиректором ВОЗ, потому что моя мама молилась только о том, чтобы мы пережили еще один день»,— сказал господин Гебрейесус.

Глава ВОЗ считает, что война на Ближнем Востоке показала кризис в Совете Безопасности и необходимость реформ. «Совет Безопасности представляет реальную политику Второй мировой войны, но не XXI века»,— сказал господин Гебрейесус. Он отметил, что «в ужасе», что Совбезу до сих пор не удалось провести реформу.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября в секторе Газа. Она началась с атаки палестинского движения, жертвами которой стало 1,2 тыс. израильтян, было ранено 5,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию. В секторе Газа погибло уже больше 10,8 тыс. палестинцев. 26,9 тыс. человек ранены.

О попытках урегулировать конфликт — в материале «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Леонид Уварчев