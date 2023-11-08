Красный Крест: гуманитарный конвой в Газе подвергся обстрелу

Международный комитет Красного Креста сообщил, что конвой с гуманитарной помощью подвергся обстрелу в городе Газа, но ему все равно удалось доставить медикаменты в больницу Аль-Шифа. Представитель МККК заявил, что в результате обстрела повреждены два грузовика, один водитель получил легкие ранения, передает Reuters.

По словам представителей МККК, конвой состоял из пяти грузовиков и двух автомобилей Красного Креста, он перевозил жизненно важные медикаменты в медицинские учреждения, в том числе в больницу Аль-Кудс Палестинского общества Красного Полумесяца, передает агентство. В МККК не уточнили, какая из воюющих сторон обстреляла конвой.

В Красном Кресте сообщили, что после того, как колонна попала под обстрел, она изменила свой маршрут и доехала до больницы Аль-Шифа, куда и доставила медикаменты. После этого конвой сопроводил шесть машин скорой помощи с тяжелоранеными пациентами до КПП «Рафах» на границе с Египтом, передает Reuters.

Война Израиля и палестинского движения «Хамас» началась 7 октября с массированного ракетного обстрела израильских территорий. По данным Израиля, жертвами нападения стало свыше 1,4 тыс. человек, больше 230 человек было взято боевиками в заложники. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит ответную операцию в секторе Газа. Минздрав Палестины сообщал, что в результате израильских обстрелов погибло свыше 10 тыс. человек.

О текущей ситуации в Газе — в материале «Взрыв Газы».

Эрдни Кагалтынов