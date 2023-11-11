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Коммерсантъ FM
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РБК: железнодорожная авария в Рязанской области была спровоцирована взрывом

Сход вагонов грузового состава в Рязанской области был вызван взрывом. Об этом сообщили РБК, ссылаясь на источник близкий к МВД и источник в территориальном органе полиции.

Источник РБК сообщил, что грузовой состав ехал в районе станции Дягилево, когда произошел взрыв и вагоны поезда № 2018 с минеральными удобрениями сошли с рельсов. На опубликованных кадрах места происшествия видно поврежденные железнодорожные рельсы. Также Telegram-канал 112 писал, что вагоны перевернулись после «хлопка».

Сход 15 вагонов грузового состава произошел сегодня, 11 ноября, в 7:12 на перегоне Рыбное—Блокпост. В результате происшествия пострадали 2 человека — машинист и его помощник, им оказывается медицинская помощь. Губернатор Рязанской области Павел Малком отметил, что задержек в железнодорожном сообщении нет — ветка, на которой произошла авария, тупиковая.

По сообщению Московской железной дороги, состав перевозил удобрения. В результате аварии угрозы экологии нет. Сейчас на месте работают сотрудники РЖД, которые устраняет последствия происшествия. СКР организовал доследственную проверку.

Александра Горошилова

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