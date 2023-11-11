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Коммерсантъ FM
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В Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда

В результате «вмешательства посторонних лиц» произошел сход с рельсов 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области, сообщила Московская железная дорога (МЖД). Утверждается, что на движение пассажирских и пригородных поездов ЧП не повлияло.

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Фото: СКР

Фото: СКР

Фото: СКР

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Фото: СКР

Фото: СКР

Фото: СКР

Инцидент произошел в 7:12 на перегоне Рыбное—Блокпост. В результате незначительные травмы получил помощник машиниста. Угрозы экологии нет, говорится в пресс-релизе МЖД.

«Для ликвидации последствий схода на место отправлены восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань. В ОАО РЖД создан штаб для координации действий по ликвидации последствий схода»,— добавили в МЖД.

Лаура Кеффер

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