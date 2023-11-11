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Коммерсантъ FM
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Два человека пострадали при сходе вагонов в Рязанской области

В Рязанской области сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. В пресс-службе Московских железных дорог (МЖД) сообщали о сходе 19 вагонов. В результате пострадали машинист и его помощник.

По факту ЧП организована доследственная проверка. В управлении уточнили, что вагоны сошли на перегоне станций Рыбное—179 км. «Машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

В МЖД называли причиной инцидента «вмешательство посторонних лиц». Утверждается, что на движение пассажирских и пригородных поездов ЧП не повлияло, угрозы экологии нет.

Лаура Кеффер

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