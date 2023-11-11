Екатеринбуржцы вышли в парк 50-летия ВЛКСМ и выступили против его застройки

Жители Юго-Западного района Екатеринбурга собрались в парке 50-летия ВЛКСМ и выступили против его застройки. Напомним, в парке планируют построить общежитие для училища олимпийского резерва, на общественных обсуждениях горожане также выступили против строительства.

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11 ноября горожане вышли в парк с плакатами и со своими питомцами, где обычно гуляют с ними. «Несмотря на погоду вышли неравнодушные жители. Раз люди выходят с зонтами — значит им не все равно. Примерно на этом месте хотят построить девяти этажную общагу, которая погубит весь парк»,— говорится в Telegram-канале «Парк 50-летия ВЛКСМ».

Ранее жители высказывались, что при изменении территории и строительстве общежития, площадь парка уменьшится на 15%. А это, по их мнению, «негативно скажется на обеспеченности жителей города местами рекреации».

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