Часть парка 50-летия ВЛКСМ могут отдать под строительство общежития

В Екатеринбурге в парке 50-летия ВЛКСМ (находится в Юго-Западном районе) планируют построить общежитие для училища олимпийского резерва, следует из документов, опубликованных на сайте городской администрации. Согласно проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) 19,7 ты. кв. м территории парка хотят перевести из категории территорий общего пользования (ТОП-1) в ЦС-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов).

Помимо общежития на территории со стороны улицы Шаумяна хотят построить хозяйственный корпус и меди-восстановительный центр.

Сейчас проект о внесении изменений в ПЗЗ проходит общественные обсуждения. Оставить свои замечания и предложения можно на сайте городской администрации до 28 октября.

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