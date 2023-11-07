Екатеринбуржцы выступили против застройки парка 50-летия ВЛКСМ

Жители Екатеринбурга приняли участие в общественных обсуждениях и выступили против застройки парка 50-летия ВЛКСМ. Свои замечания и предложения по проекту оставили 463 человека, следует из опубликованного на сайте городской администрации документа. Напомним, на участке в границах парка планируют построить общежитие олимпийского резерва.

Екатеринбуржцы предложили администрации города оставить парк 50-летия ВЛКСМ территорией общего пользования (парки, набережные, скверы, бульвары), отказаться от установления там зоны для объектов профессионального образования и построить общежитие на месте частного сектора, который расположен поблизости от парка.

Кроме того, жители Екатеринбурга отметили, что при изменении территории площадь парка уменьшится на 15%. А это, по их мнению, «негативно скажется на обеспеченности жителей города местами рекреации».

На эти замечания администрация города ответила, что земельный участок является «общественно-деловой зоной». Он принадлежит «Училищу олимпийского резерва №1» и не входит в границы особо охраняемой природной территории парка 50-летия ВЛКСМ. «В связи с вышеизложенным замечания и предложения учету не подлежат» - говорится в документе.

Напомним, ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в парке 50-летия ВЛКСМ (находится в Юго-Западном районе) планируют построить общежитие для училища олимпийского резерва. Помимо общежития на территории со стороны улицы Шаумяна хотят построить хозяйственный корпус и меди-восстановительный центр.

Виталий Красиков

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