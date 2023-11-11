Макрон призвал Израиль остановить бомбардировку сектора Газа

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал необоснованными удары Израиля по сектору Газа. Он призвал остановить бомбардировку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Фактически, сегодня бомбят мирное население, фактически. Этих детей, этих женщин, этих стариков бомбят и убивают. Так что для этого нет никаких оснований и никакой легитимности. Поэтому мы призываем Израиль остановиться»,— сказал господин Макрон в интервью BBC (его слова приводятся на сайте британской вещательной корпорации). Он не согласен с тем, что «бомбардировка Газы» является лучшим способом защиты Израиля. По мнению французского лидера, это может привести к затягиванию конфликта.

Господин Макрон отметил, что в его задачи не входит судить о том, было ли нарушено международное право. Вместе с тем он признал право Израиля на самозащиту и однозначно осудил «террористические действия» «Хамаса». Во Франции палестинское движение признано террористической организацией. Господин Макрон отметил, что во Франции, вероятно, самая большая мусульманская община и большая еврейская община. В связи с этим он призвал представителей всех конфессий «объединиться против антисемитизма».

Эмманюэль Макрон заявил, что французы «разделяют боль» Израиля и его стремление избавиться от терроризма. Но он вновь назвал бомбардировки мирного населения необоснованными. «Это чрезвычайно важно для всех нас в силу наших принципов, потому что мы — демократические страны. Важно в среднесрочной и долгосрочной перспективе и для безопасности Израиля признать, что все жизни имеют значение»,— добавил французский лидер.

Париж ранее на этой неделе в срочном порядке собрал международную конференцию по гуманитарной ситуации в секторе Газа. На мероприятии прозвучали призывы к прекращению огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». Израиль в мероприятии не участвовал.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября в секторе Газа. Она началась с атаки палестинского движения, жертвами которой стало 1,2 тыс. израильтян, было ранено 5,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию. В секторе Газа погибло уже больше 10,8 тыс. палестинцев. Большинство из них — это женщины и дети. 26,9 тыс. человек ранены.

О конференции во Франции — в материале «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Леонид Уварчев