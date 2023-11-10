Рублевые депозиты оставляют без поддержки

Криптобиржа Binance с 15 ноября прекратит поддержку фиатных депозитов в рублях. Вывести средства можно будет до 31 января следующего года, заявили представители площадки. Клиентам предлагается перевести деньги на платформу CommEX — в этом случае с них не возьмут комиссию. Помимо этого, рубли можно конвертировать в криптовалюту. В конце сентября Binance объявила, что продает свой бизнес в России компании CommEX и планирует переносить активы клиентов на одноименную платформу. Весь процесс, как сообщалось, займет до года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

После 31 января рубли, которые клиенты не вывели, вероятно, заморозят, отмечает старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев: «Биржа заявила, что она будет переводить всех российских клиентов на отдельную биржу, специально для этого созданную, поэтому ничего необычного тут нет. Единственное — пока неизвестно, что будет с депозитами людей, которые либо по незнанию, либо еще по каким-то причинам не успеют вывести средства.

Скорее всего, их заморозят до того момента, пока человек не придет и не переведет их на биржу CommEX. Она максимально непопулярна. Непонятно, кому площадка принадлежит, почему в такой спешке ее создали. Есть разные версии. Возможно, Binance пыталась договориться с новыми европейскими партнерами. У нее заканчивалось соглашение с одной компанией, которая обслуживала именно депозиты в евро, и вот пришлось искать кого-то нового.

Может быть, спешка была связана именно с этим. Из-за этого сумбура CommEX не пользуется популярностью. Другие биржи и до этого были на вторых ролях, но все-таки были востребованы. К ним вопросов было меньше, поэтому, скорее всего, клиенты будут переходить на какие-нибудь Bybit, Gate. Это такие же международные биржи — просто они чуть поменьше. Рынок немножко делится. Пользователи Binance уходят на другие площадки, соответственно, уменьшается предложение, что ухудшает сам курс на P2P-рынке».

Как писал “Ъ”, после сообщений об уходе Binance из России активность P2P-операций на бирже, то есть напрямую от пользователя к пользователю, упала на 10-20%. При этом на некоторых других площадках показатель вырос почти в полтора раза. РБК сообщал, что на одной из них — Bybit — взлетела ликвидность в валютах стран, популярных у российских релокантов. Речь шла об Армении, Грузии и Турции. Эксперты объясняли это в том числе активностью компаний, которые использовали биржу для внешнеэкономических расчетов.

Вероятно, даже после окончательного ухода Binance из России у граждан останутся возможности торговать на площадке, допускает независимый аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков:

«Все идет к тому, что Binance в течение следующего года полностью прекратит работу с клиентами из России.

Уже сейчас биржа начинает постепенно отказывать в обслуживании юридическим лицам, в том числе иностранным, где владелец либо директор является гражданином РФ. Пользователи с российскими учетками пока могут торговать на Binance. Вылезает предупреждение о том, что такой возможности нет, но пока это только предупреждение. Биржа не блокирует такие аккаунты, но однозначно начнет это делать в следующем году.

Сама платформа не анонсировала способы запрета. Это может выглядеть как блокировка аккаунтов, открытых на россиян, так и IP. Но через VPN граждане России все равно смогут выходить на эту биржу. Пока неизвестно, что будет происходить, если пользователи не выведут рубли с депозитов. Я не исключаю риска принудительной конвертации в какие-то другие валюты, например, стейблкойны, BNB, которая является нативной криптовалютой этой биржи.

Что касается эффекта от ухода Binance с российского рынка, мы видим, что основной объем, во всяком случае в рамках P2P-торговли, приходится на такие площадки, как Bybit, OKEx, KuCoin и некоторые другие. Поэтому такой шаг криптобиржи никак не повлияет на происходящее в российском сегменте трейдеров и инвесторов. Это скорее минус для самой площадки Binance. С 2020 года по начало 2022-го для россиян она была очень важной. РФ была одним из ключевых рынков, и эта потеря для биржи и бизнеса существенная».

Binance стала ограничивать российских клиентов после начала военных действий на Украине. Прошлой весной, ссылаясь на 10-й пакет санкций ЕС, площадка закрыла доступ к P2P-операциям в долларах и евро. The Wall Street Journal в августе писала, что только за июль Binance обработала сделок с обменом рубля на криптовалюту на $8 млрд. После чего, по данным газеты, американский Минюст начал расследование в отношении площадки. В итоге биржа запретила операции с любой валютой, кроме российской, через собственную P2P-платформу.

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Елизавета Скобцова