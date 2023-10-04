Криптовалюта меняет платформы
Клиенты Binance выбирают новые площадки
Клиенты уходящей из РФ Binance постепенно переходят на другие платформы по торговле криптовалютами. CommEX, купившая российский бизнес Binance, ожидает перехода около миллиона клиентов, торговая активность заметно выросла и на других площадках.
Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters
Продажа российского бизнеса криптобиржи Binance (см. «Ъ-Онлайн» от 27 сентября) привела к переходу ее российских клиентов на другие платформы, а не только на выкупившую ее бизнес компанию CommEX. Как пояснил СЕО Satoshkin Дмитрий Степанин, это видно по активности операций p2p, которая заметно снизилась. По оценке профессиональных p2p-трейдеров, снижение составило 10–30%, отметил он. Согласно данным сервиса P2P.Army, который отслеживает количество активных объявлений на p2p-платформах различных бирж, в начале 2023 года на Binance приходилось около 7,7 тыс. объявлений по рублевым p2p-операциям в день. К середине года их количество снизились до 6,3 тыс. штук, на конец сентября — 3,4 тыс. штук. На 3 октября данные по рублевым операциям на Binance отсутствовали.
В первую очередь, по словам господина Степанина, криптотрейдеры переходили на биржу ByBit, которая «в последнее время была очень активна в маркетинге». Дополнительный приток получат и другие биржи, схожие по функционалу с Binance,— Huobi, Bitget, Kucoin, Gate.io и другие, считает он. И, по данным сервиса P2P.Army, у других криптобирж количество активных объявлений планомерно росло. У Huobi в первой половине года их количество составляло 3,9–4 тыс. штук, в сентябре оно выросло до 4,3 тыс., в начале октября — до 4,5 тыс. штук. У биржи Bybit количество объявлений в первом полугодии составляло 1,8 тыс. штук, но в начале осени достигло 2,2 тыс., а в октябре превысило 2,7 тыс. штук.
На Binance зарегистрировано очень большое количество пользователей из РФ. «Но у всех будет персональный выбор, присоединиться к нам или попытать удачу с другой платформой»,— заявил “Ъ” CEO CommEX Антон Торопцев. Он предполагает, что приток на площадку составит около 1 млн пользователей. При этом независимый финансовый аналитик Андрей Бархота оценивает, что на Binance было зарегистрировано не менее 700 тыс. россиян. В Binance отказались раскрывать количество российских клиентов.
Процесс перевода клиентов с Binance будет происходить поэтапно. В настоящее время пользователи могут зайти на CommEX с использованием аккаунта Binance, но передается только базовая информация KYC и данные логина. В течение недели, по словам Антона Торопцева, появится возможность передать полные данные KYC. Передача активов пока инициируется исключительно пользователями. Так, CommEX предлагается три опции: не делать ничего, продолжать пользоваться Binance и ждать дальнейших обновлений с их стороны; зарегистрировать аккаунт на CommEX с использованием данных Binance или зарегистрировать новый аккаунт на CommEX и, когда «придет время», самостоятельно перевести активы с Binance. Господин Бархота считает, что процесс перевода может занять один-три месяца.
Основная причина ухода Binance из России — давление со стороны американских регуляторов, которые уже обвинили биржу в том, что с помощью ее площадки отмывались деньги и обходились санкции, указывает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов. При этом криптобиржа вводила ограничения для россиян постепенно. В 2022 году она запретила россиянам держать на кошельках активы стоимостью более $10 тыс. Затем запретила покупать на p2p-площадке иностранную валюту. В этом году биржа запретила россиянам покупать и продавать криптовалюты за любую валюту, кроме как за рубли. При этом Binance, по оценке господина Бархоты, зарабатывала на россиянах $0,4–0,5 млрд в год.
Впрочем, как считает глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев, Binance «никуда не уходит, а просто меняет вывеску для спокойной работы с россиянами». Пока ничего в оформлении документов и сайта компании не выдает российские корни владельцев проекта CommEX, при этом компания зарегистрирована на Сейшельских островах и ориентирована на Азию и СНГ, заметил СЕО Byzantium Петр Бел. Главный риск торговли «на молодой, никому не известной площадке с неизвестными бенефициарами и сомнительной историей возникновения — это риск потерять средства в результате скама, хакерской атаки, дыры в системе безопасности», указывает Роман Некрасов.