Криптовалюта меняет платформы

Клиенты уходящей из РФ Binance постепенно переходят на другие платформы по торговле криптовалютами. CommEX, купившая российский бизнес Binance, ожидает перехода около миллиона клиентов, торговая активность заметно выросла и на других площадках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Продажа российского бизнеса криптобиржи Binance (см. «Ъ-Онлайн» от 27 сентября) привела к переходу ее российских клиентов на другие платформы, а не только на выкупившую ее бизнес компанию CommEX. Как пояснил СЕО Satoshkin Дмитрий Степанин, это видно по активности операций p2p, которая заметно снизилась. По оценке профессиональных p2p-трейдеров, снижение составило 10–30%, отметил он. Согласно данным сервиса P2P.Army, который отслеживает количество активных объявлений на p2p-платформах различных бирж, в начале 2023 года на Binance приходилось около 7,7 тыс. объявлений по рублевым p2p-операциям в день. К середине года их количество снизились до 6,3 тыс. штук, на конец сентября — 3,4 тыс. штук. На 3 октября данные по рублевым операциям на Binance отсутствовали.

В первую очередь, по словам господина Степанина, криптотрейдеры переходили на биржу ByBit, которая «в последнее время была очень активна в маркетинге». Дополнительный приток получат и другие биржи, схожие по функционалу с Binance,— Huobi, Bitget, Kucoin, Gate.io и другие, считает он. И, по данным сервиса P2P.Army, у других криптобирж количество активных объявлений планомерно росло. У Huobi в первой половине года их количество составляло 3,9–4 тыс. штук, в сентябре оно выросло до 4,3 тыс., в начале октября — до 4,5 тыс. штук. У биржи Bybit количество объявлений в первом полугодии составляло 1,8 тыс. штук, но в начале осени достигло 2,2 тыс., а в октябре превысило 2,7 тыс. штук.

На Binance зарегистрировано очень большое количество пользователей из РФ. «Но у всех будет персональный выбор, присоединиться к нам или попытать удачу с другой платформой»,— заявил “Ъ” CEO CommEX Антон Торопцев. Он предполагает, что приток на площадку составит около 1 млн пользователей. При этом независимый финансовый аналитик Андрей Бархота оценивает, что на Binance было зарегистрировано не менее 700 тыс. россиян. В Binance отказались раскрывать количество российских клиентов.

Процесс перевода клиентов с Binance будет происходить поэтапно. В настоящее время пользователи могут зайти на CommEX с использованием аккаунта Binance, но передается только базовая информация KYC и данные логина. В течение недели, по словам Антона Торопцева, появится возможность передать полные данные KYC. Передача активов пока инициируется исключительно пользователями. Так, CommEX предлагается три опции: не делать ничего, продолжать пользоваться Binance и ждать дальнейших обновлений с их стороны; зарегистрировать аккаунт на CommEX с использованием данных Binance или зарегистрировать новый аккаунт на CommEX и, когда «придет время», самостоятельно перевести активы с Binance. Господин Бархота считает, что процесс перевода может занять один-три месяца.

Основная причина ухода Binance из России — давление со стороны американских регуляторов, которые уже обвинили биржу в том, что с помощью ее площадки отмывались деньги и обходились санкции, указывает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов. При этом криптобиржа вводила ограничения для россиян постепенно. В 2022 году она запретила россиянам держать на кошельках активы стоимостью более $10 тыс. Затем запретила покупать на p2p-площадке иностранную валюту. В этом году биржа запретила россиянам покупать и продавать криптовалюты за любую валюту, кроме как за рубли. При этом Binance, по оценке господина Бархоты, зарабатывала на россиянах $0,4–0,5 млрд в год.

Впрочем, как считает глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев, Binance «никуда не уходит, а просто меняет вывеску для спокойной работы с россиянами». Пока ничего в оформлении документов и сайта компании не выдает российские корни владельцев проекта CommEX, при этом компания зарегистрирована на Сейшельских островах и ориентирована на Азию и СНГ, заметил СЕО Byzantium Петр Бел. Главный риск торговли «на молодой, никому не известной площадке с неизвестными бенефициарами и сомнительной историей возникновения — это риск потерять средства в результате скама, хакерской атаки, дыры в системе безопасности», указывает Роман Некрасов.

Ксения Куликова