Binance прекратит обслуживание депозитов в рублях с 15 ноября

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила, что 15 ноября перестанет поддерживать фиатные депозиты в российских рублях. Пользователи могут без комиссии перевести рубли на платформу CommEX. Вывод средств доступен до 31 января 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Reuters, Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Reuters, Dado Ruvic / Illustration / Reuters

«Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в российских рублях 15 ноября 2023 года в 0:00 UTC (3:00 мск). Вывод российских рублей будет доступен до 3:00 мск 31 января 2024 года»,— сообщила компания. Решение было принято из-за ухода биржи из России и продажи бизнеса CommEX.

Для перевода средств на CommEX клиенты должны зарегистрироваться на новой бирже и подключить ее к учетной записи Binance. Также доступен вывод средств через фиатных партнеров Binance и конвертация в криптовалюту с помощью встроенных инструментов биржи.

Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса CommEX в конце сентября 2023 года.

Анастасия Ларина