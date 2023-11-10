Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Binance прекратит обслуживание депозитов в рублях с 15 ноября

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила, что 15 ноября перестанет поддерживать фиатные депозиты в российских рублях. Пользователи могут без комиссии перевести рубли на платформу CommEX. Вывод средств доступен до 31 января 2024 года.

Фото: Dado Ruvic / Reuters, Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Фото: Dado Ruvic / Reuters, Dado Ruvic / Illustration / Reuters

«Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в российских рублях 15 ноября 2023 года в 0:00 UTC (3:00 мск). Вывод российских рублей будет доступен до 3:00 мск 31 января 2024 года»,— сообщила компания. Решение было принято из-за ухода биржи из России и продажи бизнеса CommEX.

Для перевода средств на CommEX клиенты должны зарегистрироваться на новой бирже и подключить ее к учетной записи Binance. Также доступен вывод средств через фиатных партнеров Binance и конвертация в криптовалюту с помощью встроенных инструментов биржи.

Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса CommEX в конце сентября 2023 года.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...