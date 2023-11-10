CNN и AP перестали сотрудничать с репортером, снявшим атаку «Хамаса» на Израиль

Информационное агентство Associated Press (AP) и телеканал CNN прекратили работу с фотожурналистом Хасаном Эслайей, запечатлевшим первое нападение «Хамаса» на Израиль 7 октября. В AP заявили, что не знали об атаках 7 октября до того, как они произошли, а также подчеркнули, что ни один сотрудник AP не находился на границе между Израилем и Газой во время нападений и ни один сотрудник не пересекал ее. Об этом пресс-службы CNN и AP сообщили изданию The Daily Wire.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hassan Eslaiah, AP Фото: Hassan Eslaiah, AP

Произраильская неправительственная организация Honest Reporting 8 ноября опубликовала статью в которой привела доказательства работы на границе Израиля во время вторжения «Хамаса» фоторепортеров, сотрудничавших с AP, CNN, New York Times и Reuters. В материале Honest Reporting также поднимались вопросы о случайности такого количества журналистов на границе в момент нападения и возможном сотрудничестве репортеров с «Хамасом».

Через день после публикации, 9 ноября, в Национальной информационной системе (департамент канцелярии премьер-министра Израиля) заявили о том, что Израиль «очень серьезно относится к феномену, когда журналисты, работающие с международными СМИ, присоединяются (к нападавшим) для освещения жестоких массовых убийств, устроенных террористами "Хамаса"». Пресс-служба правительства Израиля направила срочное письмо руководителям медиасистем, в которых работают эти фотографы, и попросила дать разъяснения по этому поводу.

Отвечая на вопросы СМИ о сотрудничестве с Хасаном Эслайей, также работавшим с AP, в CNN заявили о прекращении работы с журналистом.

«На данный момент мы не нашли оснований сомневаться в достоверности той работы, которую он для нас выполнял, но решили приостановить все связи с ним»,— сообщил пресс-секретарь CNN Траин Кумар изданию The Daily Wire.

В Reuters сообщили, что не знали о планирующихся атаках 7 октября, а штатные журналисты Reuters не находились в местах, упомянутых в статье Honest Reporting. Как заявляют представители агентства, они приобрели фотографии у двух фотографов-фрилансеров из Газы, с которыми агентство ранее не имело никаких отношений. The New York Times продолжили работу с одним из обвиняемых журналистов — Юсефом Масудом, сообщив, что он «делал то, что делают фотожурналисты во время крупных новостных событий».

Война Израиля и «Хамаса» началась 7 октября с обстрела израильских территорий ракетами и вторжения боевиков «Хамаса» на израильские территории около Газы. По данным израильского Минздрава, в тот день в стране погибло более 1,4 тыс. израильтян, 1104 человека получили ранения. По оценкам Палестины, жертвами нападений Израиля стали уже около 11 тыс. человек.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Арсений Пушкин