Израиль подозревает фотографов CNN и Reuters в сговоре с «Хамасом»

Израиль обвинил несколько зарубежных фоторепортеров, сотрудничающих с Associated Press (AP), CNN, The New York Times (NYT) и Reuters, причастны к нападению палестинского движения «Хамас» на южные районы страны 7 октября. Израильские власти потребовали принять меры. Упомянутые СМИ отрицают вину своих сотрудников.

Обвинения основаны на опубликованном 8 ноября отчете американской неправительственной организации (НПО) Honest Reporting. Согласно публикации, базирующиеся в Газе фотографы, работающие с AP, CNN, NYT и Reuters, предоставили снимки, сделанные в пограничной зоне Израиля во время нападения «Хамаса». В НПО задались вопросом, могли ли фотографы заранее знать о планируемой атаке и, соответственно, быть причастны к ней.

The Times of Israel называет Honest Reporting «произраильской» организацией. Национальная информационная система Израиля (подразделение канцелярии премьер-министра) заявила, что «очень серьезно относятся к феномену, когда журналисты, работающие с международными СМИ, присоединяются к нападавшим для освещения жестоких массовых убийств».

Пресс-служба правительства Израиля «направила срочное письмо руководство СМИ, в которых работают эти фотографы, и попросила разъяснений». Не получив ответов, израильские власти пришли к выводу, что эти представители СМИ «причастны к преступлениям против человечности». «Это нарушение правил профессиональной этики. Национальная информационная система требует принятия немедленных мер»,— говорится в заявлении ведомства.

Министр связи Израиля Шломо Кархи направил письмо NY, заявив, что фотографы и другие сотрудники газеты заранее знали о нападении, и призвал газету провести расследование. «Я пишу вам с глубокой обеспокоенностью в связи с недавними сообщениями о предполагаемой причастности ваших сотрудников к трагическим событиям на юге Израиля. Нам стало известно, что некоторые люди в вашей организации... заранее знали об этих ужасных действиях и, возможно, поддерживали связь с преступниками... Серьезность ситуации требует быстрого и тщательного реагирования»,— написал господин Кархи.

Редакция NYT пока никак не отреагировала на призыв. AP и Reuters отрицают том, что их редакциям было известно о нападении «Хамаса». AP заявило, что первые полученные им фотографии были сделаны более чем через час после начала атаки «Хамаса» 7 октября, и ни один из сотрудников AP не пересекал границу. Reuters рассказало, что купил фото у двух фотографов-фрилансеров из Газы, «которые находились на границе утром 7 октября и с которыми у агентства ранее не было отношений», но также отмети, что фото были сделаны через два часа атаки «Хамаса». В CNN сообщили, что разорвали связи с одним из упомянутых фотографов, но заверили, что у медиакорпорации не было причин «сомневаться в журналистской точности его работы».

Война между Израилем и «Хамасом» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет 7 октября. Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс. человек, Палестина оценивает число жертв в 10,3 тыс. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не остановится до уничтожения «Хамаса».

Лаура Кеффер