Украинские БПЛА атаковали нефтяной терминал в Крыму

Два украинских беспилотника, сбитых ночью в Крыму силами ПВО, упали в районе морского нефтяного терминала в Феодосии, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах.

По данным источника, оба БПЛА самолетного типа были сбиты российскими военнослужащими из стрелкового оружия в ночь на 10 ноября. Один беспилотник рухнул на территории нефтебазы, повредив металлическую конструкцию здания электроподстанции управления пожарной системы, и сдетонировал, спровоцировав отключение электропитания трех резервуаров.

Второй летательный аппарат взорвался в воздухе, его обломки упали в поле в 400 м от терминала. С его территории эвакуировали 27 человек, никто не пострадал.

По данным Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили над Крымом два украинских БПЛА. «В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации»,— отмечается в сообщении ведомства.

О предыдущей атаке массовой атаке на Крым — читайте в публикации «Ъ» «Беспилотники свалились на курорт».

Александр Дремлюгин, Симферополь