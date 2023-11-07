Беспилотники свалились на курорт

Еще один массовый воздушный налет беспилотников на Крым был устроен украинской стороной. Утром 7 ноября над Черным морем и полуостровом сбили 17 БПЛА самолетного типа. По данным Минобороны РФ, девять дронов были уничтожены дежурными средствами ПВО, еще восемь подавили средствами радиолокационной борьбы. По сообщениям местных властей, серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано. При этом, по данным источников «Ъ», есть пострадавшие.

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Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ ЗРК С-400

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Минобороны РФ назвали налет семнадцати БПЛА самолетного типа на Крымский полуостров «неудачной попыткой киевского режима совершить террористическую атаку». «Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым»,— отметили в МО.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в районе города было сбито пять беспилотников. Позже он уточнил, что обломки сбитых аппаратов упали в районе поселка Кача и в селе Андреевка, а также в Орловке, серьезно травмировав мужчину. «Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано»,— подчеркнул губернатор.

Как рассказал источник «Ъ» в правоохранительных органах, сообщения о падении обломков БПЛА в результате работы ПВО начали поступать от местных жителей в начале пятого утра из курортной зоны города-героя. В селе Андреевка под Севастополем на Верхней улице осколки беспилотника упали на пустой двухэтажный дом, на котором загорелась кровля. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Помимо этого, обломки БПЛА упали на территорию апартаментов «Звездный берег» в курортном поселке Орловка, в результате чего один мужчина попал в больницу.

У него обнаружили минно-взрывные и множественные оскольчатые ранения обеих рук, тупую травму живота, а также закрытый перелом нижней трети правого предплечья.

В соседнем поселке Кача на улице Покрышкина элементы БПЛА упали на территорию спортивного комплекса. Его оградили и закрыли, никто не пострадал.

Напомним, на прошлой неделе обломки двух сбитых БПЛА обнаружили в поселке городского типа Первомайское на северо-западе Крыма и у берегов курортного поселка Оленевка, а также близ села Портовое в Раздольненском районе республики.

Александр Дремлюгин, Симферополь