Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА в Тульской области

Минобороны России сообщило, что минувшей ночью беспилотник был уничтожен над Тульской областью. Еще два БПЛА перехватили над территорией Крыма.

«Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым. Еще один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области»,— сообщили в ведомстве.

Последний раз БПЛА над Тульской областью перехватывали 28 октября: тогда над регионом были замечены два дрона. В тот же день над Орловской перехватили четыре беспилотника.

Анастасия Ларина