YouTube выпустил крупное обновление с новыми функциями

Видеосервис YouTube представил обновление платформы, в котором пользователям стали доступны новые функции, в том числе возможность установить стабильную громкость. Также сервис обновил дизайн с новыми анимациями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Благодаря «стабильной громкости» можно будет выровнять звук в видео, функция будет включаться автоматически, а отключить ее можно в настройках видео под пунктом «фоновая подсветка». Чтобы ролик начал проматываться в два раза быстрее, нужно удерживать палец или кнопку мыши на экране видео. После достижения необходимого момента в видео достаточно отпустить палец или кнопку, и воспроизведение продолжится в обычном режиме.

В предварительном просмотре увеличено изображение полоски видео, вследствие чего проще найти нужный момент в ролике. Библиотека и настройки профиля теперь объединены в один раздел «Вы» — на этой вкладке доступны просмотренные и понравившиеся видео, плейлисты и покупки. Также сервис запустил новую функцию, благодаря которой пользователи смогут найти какую-либо музыкальную композицию на платформе, просто напев ее.

Евгений Федуненко