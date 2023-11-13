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Коммерсантъ FM
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«Когда эмоции отступают, компании осознают риски из-за отказа от продуктов»

Джини Ган о том, где Kaspersky Lab удерживает территории в условиях санкций

Западные страны продолжают усиливать технологические санкции и ограничения в отношении РФ. Так, в начале октября Канада ввела запрет на установку на правительственные устройства продуктов «Лаборатории Касперского» (то же правило действует в отношении китайского WeChat). Руководитель направления по работе с госорганами международной Kaspersky Lab в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и на Ближнем Востоке Джини Ган рассказала “Ъ”, насколько серьезными оказались потери и что компания делает для удержания уже захваченных территорий.

Джини Ган

Джини Ган

Фото: Пресс-служба Kaspersky Lab

Джини Ган

Фото: Пресс-служба Kaspersky Lab

— Интеграция российских компаний в мировую повестку с февраля 2022 года серьезно нарушилась, и в целом ситуация не улучшается. Чем и насколько успешно вы сейчас занимаетесь в рамках работы за рубежом?

— Это темы в области кибербезопасности и связанные с искусственным интеллектом (ИИ). В октябре мы участвовали в панельной дискуссии о роли кибербезопасности в развитии ИИ в рамках Глобального парламентского заседания Форума ООН по управлению интернетом в Японии. Kaspersky Lab представила этические принципы ответственного использования ИИ в кибербезопасности. В их числе — прозрачность, безопасность использования, человеческий контроль, конфиденциальность, применение в защитных целях. Инициатива встретила живой отклик в экспертном сообществе.

— Как на международных площадках воспринимают участников мероприятий, представляющих российские компании?

— На дискуссии об устойчивом развитии ИИ в Японии я была единственным представителем от рынка кибербезопасности среди всех пяти участников. Думаю, сам факт, что компания была приглашена, говорит о внимании и положительной оценке ее деятельности.

— Насколько серьезно санкции и другие ограничения в целом отразились на бизнесе Kaspersky Lab?

— Если говорить о периоде после 24 февраля, то вначале мир испытывал шок. На бизнесе отражалась эмоциональная реакция людей, особенно на западном рынке. Часть клиентов отказывалась от продуктов компании из-за собственной реакции на происходящее. Однако постепенно, через переговоры с бизнесом и правительствами разных стран нам удалось убедить многих вернуться.

Когда эмоции отступают, компании осознают риски из-за отказа от продуктов, которыми пользовались много лет. Единственными странами, которые именно ввели санкции против «Лаборатории Касперского», были Польша и Украина. В остальных случаях это ограничения. Нам важно сохранять присутствие во всех регионах — сейчас Kaspersky Lab работает в 200 странах и территориях,— потому что оно дает возможность видеть угрозы. Поэтому, несмотря на украинский кризис и ограничения, компания не уходила с ранее освоенных рынков.

— Kaspersky Lab работала с Интерполом по раскрытию киберпреступлений. Как сейчас происходит взаимодействие?

— Обмен данными между странами становится все сложнее. Kaspersky Lab работает напрямую с правоохранительными органами по всему миру, обмениваясь информацией через Интерпол. Например, о том, как расследовать киберпреступления, как проводить судебную экспертизу в этих случаях. Кроме этого, компания регулярно направляет в организацию своих экспертов сроком на шесть месяцев и больше, чтобы подключиться к расследованиям. Один из последних примеров: мы участвовали в операции Africa Cyber Surge 2 в Африке, направленной на поиск взломанной инфраструктуры и арест хакеров по всему континенту. Но это часть социальной деятельности.

— С какими партнерами Kaspersky Lab работает в Китае?

— Например — Centerm, один из ведущих мировых производителей «тонких клиентов». В прошлом году мы подписали меморандум о развитии программно-аппаратных защищенных решений, и он уже принес свои плоды в части выпуска оборудования на нашей операционной системе KasperskyOS.

Мы видим в Китае большой рынок для наших решений. Но у этой страны, как и любой другой, свои особенности и политика. Ее можно перевести как «Сделай в Китае», в рамках которой государство уделяет большое внимание продвижению собственных игроков.

Поэтому если зарубежная компания хочет на нем работать, ей предстоит соблюдать огромное количество требований, тем более если хочет поставлять продукты в госсектор. В первую очередь это масштабная локализация. Аналогичная ситуация в Индии: большая часть бизнес-процессов должна происходить внутри страны, вплоть до разработки софта.

Интервью взяла Татьяна Исакова

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