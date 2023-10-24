Кибербезопасность нарастила прогноз
Рынок может вырасти на госсекторе
Рост рынка кибербезопасности по итогам 2023 года может составить 15–20%, а его объем достичь 254 млрд руб., подсчитали в TAdviser. Участники рынка среди драйверов его роста упоминают необходимость противостоять более сложным кибератакам и проводить импортозамещение. Впрочем, наращивать расходы на это, по словам экспертов, сейчас готовы в основном компании и учреждения госсектора.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с прогнозом информационно-аналитического портала TAdviser по рынку кибербезопасноти, из которого следует, что по итогам 2023 года его объем (разработка решений и предоставление профильных услуг) может вырасти на 15–20%, до 244–254 млрд руб. По итогам 2022 года компания оценила рынок в 212 млрд руб. при росте в 10% к 2021 году.
Также TAdviser представил ежегодный рейтинг крупнейших отраслевых компаний. Были рассмотрены данные свыше 150 российских вендоров и интеграторов, разрабатывающих продукты в области кибербезопасности и оказывающих соответствующие услуги. Лидером рейтинга стала «Лаборатория Касперского», ее выручка по итогам 2022 года составила 51,5 млрд руб. (сумма переведена в рубли по средневзвешенному курсу доллара). Вторая позиция у Softline (23,4 млрд руб.). Третье место заняла BI.ZONE (ранее входившая в структуры «Сбера») с выручкой 17,2 млрд руб., которая сместила с третьего места «Ростелеком» (по итогам 2022 года занял пятое место с выручкой 14,4 млрд руб.)
В TAdviser отмечают, что в текущем году «ажиотажный спрос на отечественные продукты закончился». Но тем не менее хакерская активность не снижается, а переходит в другие, более опасные для компаний формы: «От простых DDoS-атак и шифровальщиков злоумышленники переходят к шпионским кампаниям с воровством ценных данных и продажей реквизитов для доступа в корпоративную инфраструктуру».
В результате бюджеты, выделяемые бизнесом на ИБ, в большинстве случаев выросли и сейчас составляют до 7% от общих затрат на IT, отмечают аналитики.
По данным «Лаборатории Касперского» от февраля, крупный бизнес тратит на кибербезопасность около $375 тыс. в год, малый и средний — всего $38 тыс.
Оценки рынка кибербезопасности в середине лета представлял Центр стратегических разработок: аналитики подсчитали, что в 2022 году рынок в целом (продукты и услуги) в России увеличился на 4%, до 193,3 млрд руб., по их прогнозу, к 2027 году показатель может составить 559 млрд руб. при среднем росте в год на 24% (см. “Ъ” от 31 июля).
Рынок показывает рост на фоне низкой базы расходов на кибербезопасность до 2022 года, считает гендиректор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко. В «Информзащите» ожидают роста рынка по итогам года на уровне 15%. «За год появилось довольно много российских альтернатив зарубежным решениям, вендоры "подтянули функционал" своих продуктов, а также рост спроса показывают услуги в области кибербезопасности — услуги центров мониторинга и реагирования, тестирование информсистем и т. д.»,— говорит ведущий аналитик компании Елена Рухлова. Также спрос будет поддерживать рост кибератак: во втором квартале 2023 года их число выросло на 17% год к году, считают в Positive Technologies.
Михаил Мишустин, премьер-министр, на пленарной сессии ЦИПР-2023 на тему «Цифровая независимость промышленной России» (цитата по «РИА Новости»):
«В России необходимо активнее внедрять результаты отечественных исследований и разработок, пассивность сейчас губительна».
«Почти половина продуктов по кибербезопасности ориентирована на госсектор, так как меры регулирования по переходу на отечественные продукты направлены в первую очередь на него»,— говорит директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова. Тем не менее около 20% атак приходится на средний и малый бизнес, отмечает она.
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В свою очередь, представители крупного бизнеса скептически смотрят на перспективы дальнейшего увеличения расходов на ИБ. Как заявил советник гендиректора по информации «Северсталь-групп» Александр Кириллов на конференции «Защита данных» 23 октября, на данный момент у компаний острее стоит вопрос импортозамещения в целом, который требует больших расходов, что иногда заставляет отнести на второй план задачи по защите информации. Также он отметил, что пока для инфраструктуры такого размера компаний сертифицированных российских решений почти нет.