Кибербезопасность нарастила прогноз

Рост рынка кибербезопасности по итогам 2023 года может составить 15–20%, а его объем достичь 254 млрд руб., подсчитали в TAdviser. Участники рынка среди драйверов его роста упоминают необходимость противостоять более сложным кибератакам и проводить импортозамещение. Впрочем, наращивать расходы на это, по словам экспертов, сейчас готовы в основном компании и учреждения госсектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с прогнозом информационно-аналитического портала TAdviser по рынку кибербезопасноти, из которого следует, что по итогам 2023 года его объем (разработка решений и предоставление профильных услуг) может вырасти на 15–20%, до 244–254 млрд руб. По итогам 2022 года компания оценила рынок в 212 млрд руб. при росте в 10% к 2021 году.

Также TAdviser представил ежегодный рейтинг крупнейших отраслевых компаний. Были рассмотрены данные свыше 150 российских вендоров и интеграторов, разрабатывающих продукты в области кибербезопасности и оказывающих соответствующие услуги. Лидером рейтинга стала «Лаборатория Касперского», ее выручка по итогам 2022 года составила 51,5 млрд руб. (сумма переведена в рубли по средневзвешенному курсу доллара). Вторая позиция у Softline (23,4 млрд руб.). Третье место заняла BI.ZONE (ранее входившая в структуры «Сбера») с выручкой 17,2 млрд руб., которая сместила с третьего места «Ростелеком» (по итогам 2022 года занял пятое место с выручкой 14,4 млрд руб.)

В TAdviser отмечают, что в текущем году «ажиотажный спрос на отечественные продукты закончился». Но тем не менее хакерская активность не снижается, а переходит в другие, более опасные для компаний формы: «От простых DDoS-атак и шифровальщиков злоумышленники переходят к шпионским кампаниям с воровством ценных данных и продажей реквизитов для доступа в корпоративную инфраструктуру».

В результате бюджеты, выделяемые бизнесом на ИБ, в большинстве случаев выросли и сейчас составляют до 7% от общих затрат на IT, отмечают аналитики.

По данным «Лаборатории Касперского» от февраля, крупный бизнес тратит на кибербезопасность около $375 тыс. в год, малый и средний — всего $38 тыс.

Оценки рынка кибербезопасности в середине лета представлял Центр стратегических разработок: аналитики подсчитали, что в 2022 году рынок в целом (продукты и услуги) в России увеличился на 4%, до 193,3 млрд руб., по их прогнозу, к 2027 году показатель может составить 559 млрд руб. при среднем росте в год на 24% (см. “Ъ” от 31 июля).

Рынок показывает рост на фоне низкой базы расходов на кибербезопасность до 2022 года, считает гендиректор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко. В «Информзащите» ожидают роста рынка по итогам года на уровне 15%. «За год появилось довольно много российских альтернатив зарубежным решениям, вендоры "подтянули функционал" своих продуктов, а также рост спроса показывают услуги в области кибербезопасности — услуги центров мониторинга и реагирования, тестирование информсистем и т. д.»,— говорит ведущий аналитик компании Елена Рухлова. Также спрос будет поддерживать рост кибератак: во втором квартале 2023 года их число выросло на 17% год к году, считают в Positive Technologies.

Михаил Мишустин, премьер-министр, на пленарной сессии ЦИПР-2023 на тему «Цифровая независимость промышленной России» (цитата по «РИА Новости»): «В России необходимо активнее внедрять результаты отечественных исследований и разработок, пассивность сейчас губительна».

«Почти половина продуктов по кибербезопасности ориентирована на госсектор, так как меры регулирования по переходу на отечественные продукты направлены в первую очередь на него»,— говорит директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова. Тем не менее около 20% атак приходится на средний и малый бизнес, отмечает она.

В свою очередь, представители крупного бизнеса скептически смотрят на перспективы дальнейшего увеличения расходов на ИБ. Как заявил советник гендиректора по информации «Северсталь-групп» Александр Кириллов на конференции «Защита данных» 23 октября, на данный момент у компаний острее стоит вопрос импортозамещения в целом, который требует больших расходов, что иногда заставляет отнести на второй план задачи по защите информации. Также он отметил, что пока для инфраструктуры такого размера компаний сертифицированных российских решений почти нет.

Татьяна Исакова