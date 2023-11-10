IBF распоясывает чемпионов

Американец Теренс Кроуфорд, считающийся лучшим бойцом мира, неожиданно потерял статус абсолютного чемпиона мира в категории до 66,7 кг из-за жесткости одной из структур, чей пояс ему принадлежал. Международная боксерская федерация (IBF) отказалась считать матч-реванш Кроуфорда против другой знаменитости — Эррола Спенса, несмотря на то что пункт о нем был записан в контракте на их первый бой, уважительной причиной для отказа от поединка с обязательным претендентом и передала титул получившему такой ранг Джарону Эннису. Решение IBF создало прецедент, напрямую касающийся ближайшего топового события в боксе. Речь о бое за все четыре значимых звания между супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, победителю которого — опять же из-за пункта о реванше — удастся побыть абсолютным чемпионом совсем недолго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эррола Спенс (слева) и Теренс Кроуфорд

Фото: John Locher / AP Эррола Спенс (слева) и Теренс Кроуфорд

Фото: John Locher / AP

Международная боксерская федерация сообщила о том, что лишила своего чемпионского титула в полусреднем весе (до 66,7 кг) Теренса Кроуфорда. Американский боксер, который в подавляющем большинстве классификаций лучших бойцов вне зависимости от весовой категории занимает сейчас верхнюю строчку, таким образом, расстался со статусом абсолютного чемпиона мира. Его он завоевал в июле этого года. Кроуфорд, которому в тот момент принадлежал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), добавил к нему пояса IBF, Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), нокаутировав в девятом раунде другую американскую знаменитость — Эррола Спенса.

Больше всего американские медиаресурсы удивила причина, по которой структура отняла свое звание у Кроуфорда. Объясняя свое решение, она сослалась на пункт регламента IBF, в котором говорится о том, что в договоре на чемпионский бой «не должен содержаться пункт о незамедлительном реванше», «если проведение второго боя препятствует обязательной защите пояса».

Под обязательной защитой пояса подразумевается поединок против официального претендента организации: у IBF им является еще один американский боксер — Джарон Эннис, талантливый 26-летний боец с «чистым», как у Теренса Кроуфорда, послужным списком из 31 победы. Но он еще не встречался ни с кем из элитных оппонентов, а в плане популярности и востребованности на порядок уступает Эрролу Спенсу. Спенс и Кроуфорд сразу же после июльского боя подтвердили, что будут драться еще раз. И их новое столкновение гарантирует огромные поступления, вряд ли уступающие тем, что обеспечил первый бой.

Продажа медиаправ и билетов принесла его организаторам в общей сложности около $80 млн.

Между тем звание IBF в повторном поединке на кону стоять не будет. Оно уже передано Эннису, невзирая на его скромный бэкграунд. Таким образом, IBF создала любопытный прецедент.

Раньше боксерские организации благосклонно относились к желаниям суперзвезд проводить топовые бои вместо рядовых, игнорируя формальные требования регламента и рейтингов

И этот прецедент напрямую касается ближайшего крупного события в боксе.

Речь идет о поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком: Фьюри владеет поясом WBC, Усик — тремя остальными. Представители боксеров уже объявили о заключенном договоре на бой. Он пройдет в Саудовской Аравии, но его дата пока неизвестна. Ранее предполагалось, что матч, обреченный вызывать колоссальный ажиотаж, состоится 23 декабря, но после того, как в конце октября Фьюри побывал в нокдауне в поединке против камерунца Франсиса Нганну, бывшего чемпиона UFC — основного промоушена в смешанных единоборствах,— его перенесли на более поздний срок. Чаще всего упоминается февраль следующего года.

В контракте на этот бой также содержится пункт о реванше, о котором как об обязательном условии встречи говорили менеджеры обоих боксеров. По данным ESPN, IBF уже уведомила их о том, что, кто бы ни выиграл его, в случае реализации пункта победитель, как и Теренс Кроуфорд, попрощается с ее поясом. Достанется он давно ждущему шанса побиться за титул обязательному претенденту структуры хорвату Филипу Хрговичу.

Алексей Доспехов