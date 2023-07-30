Теренс Кроуфорд познакомил Эррола Спенса с нокаутом

Возможно, главный бой всего 2023 года в профессиональном боксе получился неожиданным, потому что прошел со слишком явным преимуществом одного выдающегося американского бойца над другим. Теренс Кроуфорд завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), уничтожив Эррола Спенса резкостью, меткостью и аккуратностью. Поединок был остановлен в девятом раунде уже после того, как Спенс несколько раз оказался в нокдауне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теренс Кроуфорд (на фото) досрочной победой над Эрролом Спенсом доказал, что по праву считается лучшим боксером вне зависимости от весовой категории

Фото: Al Bello / Getty Images Теренс Кроуфорд (на фото) досрочной победой над Эрролом Спенсом доказал, что по праву считается лучшим боксером вне зависимости от весовой категории

Фото: Al Bello / Getty Images

Резюмируя итог этого боя на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, различные медиаресурсы не отличались оригинальностью. И ESPN, и все остальные, естественно, констатировали, что благодаря победе Теренс Кроуфорд в свои 35 не только прочно утвердился в ранге лучшего боксера вне зависимости от весовой категории, который еще до матча отдавали ему слишком многие, но и в принципе зарезервировал для себя особое место в иерархии вида, в его истории. Такое, какое принадлежит лишь безусловным легендам вроде других полусредневесов, из предыдущей генерации — Флойда Мейуэзера с Мэнни Пакьяо. Именно с боем, в котором Мейуэзер в 2015 году одолел Пакьяо и который собрал остающиеся до сих пор рекордными доходы на сумму более $500 млн, чаще всего сравнивали нынешний поединок.

В общем, если и была в сравнении натяжка, то небольшая. Речь действительно шла о столкновении двух без всяких оговорок выдающихся бойцов. С неординарной техникой, с безупречными послужными списками (у Теренса Кроуфорда из 39 выигрышей, у Эррола Спенса — из 28), с кучей топовых выступлений и взлетов в карьере. Кроуфорд уже побывал абсолютным чемпионом мира в предыдущей категории — до 63,5 кг, Спенс собрал в полусреднем весе пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) и надеялся добавить к ним принадлежавший сопернику пояс Всемирной боксерской организации (WBO).

Остроты противостоянию добавлял тот факт, что вообще-то столкновение назревало давно, еще с конца прошлого десятилетия. Но состояться ему мешали нюансы.

Это и серьезные противоречия между работающими с Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом промоутерскими компаниями — Top Rank и PBC, которые разрешились, когда пару лет назад Кроуфорд от своего промоутера ушел, став свободным агентом, и серьезные неприятности его конкурента. В 2019 году Спенс угодил в страшную аварию и долго восстанавливался, а потом, уже восстановившись, пережил еще и отслоение сетчатки. Но ничего, со всеми бедами он справился, чтобы все-таки очутиться на одном ринге с Кроуфордом и провести с ним бой, стилистика которого, строго говоря, ожиданиям совершенно не соответствовала.

Ожидания, ощущения, конечно, настаивали на том, что этот поединок двух грандиозных талантов должен быть равным. Более того, если уж кому-то в нем и светят проблемы, скажем так, с адаптацией, то это скорее Теренсу Кроуфорду: он ведь пониже. Но все расклады рассыпались в пыль.

Это тот редкий случай, когда статистика с помощью буквально нескольких цифр очень неплохо описывает соль происшедшего. Вот количество выброшенных противниками ударов. Тут не такое уж маленькое преимущество у Эррола Спенса — 480 против 369. А вот удары, попавшие в цель. И тут как раз просто гигантский, двукратный перевес уже на стороне Теренса Кроуфорда — 185 против 96. И напоследок попадания акцентированные, с уроном для оппонента. У Кроуфорда их 98, у Спенса — 63.

На протяжении практически всего этого поединка, если исключить первый раунд, в котором Эррол Спенс выглядел получше, выдерживалась одна и та же генеральная линия, что ли.

Спенс вроде наседает, давит, Кроуфорд, спокойно уходя от его атак, так больно кусается в ответ, что со стороны кажется, будто его противник все время ходит по тоненькой проволоке: еще чуть-чуть — и рухнет в пропасть.

Меткость, тайминг перемещений и выпадов Теренса Кроуфорда, его хладнокровие были невероятными.

За все то время, что Эррол Спенс бьется в профессионалах, он никогда не оказывался в нокдауне. В бою с Теренсом Кроуфордом ему довелось в нем побывать уже во втором раунде после лаконичной, но эффективной комбинации соперника-левши, включавшего свою основную руку с исключительной эффективностью и как-то совершенно незаметно, в стелс-режиме. После третьего раунда невозможно было не обратить внимание на то, насколько сильно рассечен у Эррола Спенса глаз. После пятого он уже представлял из себя боксера жутко потрепанного.

В седьмом раунде Кроуфорд еще дважды ловил Спенса в свои ловушки, созданные инстинктами и скоростью движения и реакции. Но тот кое-как эти новые нокдауны переварил. Впрочем, выживал после них он еще недолго. В девятом раунде, видя, как безропотно принимает Эррол Спенс тумаки от Теренса Кроуфорда, как шатается после них, рефери Харви Док, проявив милосердие к жертве, бой остановил.

Теперь публику, надо полагать, ждет еще один поединок двух пользующихся колоссальной популярностью бойцов. В контракте на этот матч был пункт о реванше. И Эррол Спенс сразу же заявил, что намерен его активировать, даже уточнив, что, вероятно, повторный бой пройдет уже в декабре, а в нем он «будет лучше». При этом не исключено, что драться американцы будут в другой категории — до 69,9 кг. Этот нюанс тоже прописан в контракте.

Алексей Доспехов