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Коммерсантъ FM
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Теренс Кроуфорд познакомил Эррола Спенса с нокаутом

Бой двух выдающихся полусредневесов завершился разгромом

Возможно, главный бой всего 2023 года в профессиональном боксе получился неожиданным, потому что прошел со слишком явным преимуществом одного выдающегося американского бойца над другим. Теренс Кроуфорд завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), уничтожив Эррола Спенса резкостью, меткостью и аккуратностью. Поединок был остановлен в девятом раунде уже после того, как Спенс несколько раз оказался в нокдауне.

Теренс Кроуфорд (на фото) досрочной победой над Эрролом Спенсом доказал, что по праву считается лучшим боксером вне зависимости от весовой категории

Теренс Кроуфорд (на фото) досрочной победой над Эрролом Спенсом доказал, что по праву считается лучшим боксером вне зависимости от весовой категории

Фото: Al Bello / Getty Images

Теренс Кроуфорд (на фото) досрочной победой над Эрролом Спенсом доказал, что по праву считается лучшим боксером вне зависимости от весовой категории

Фото: Al Bello / Getty Images

Резюмируя итог этого боя на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, различные медиаресурсы не отличались оригинальностью. И ESPN, и все остальные, естественно, констатировали, что благодаря победе Теренс Кроуфорд в свои 35 не только прочно утвердился в ранге лучшего боксера вне зависимости от весовой категории, который еще до матча отдавали ему слишком многие, но и в принципе зарезервировал для себя особое место в иерархии вида, в его истории. Такое, какое принадлежит лишь безусловным легендам вроде других полусредневесов, из предыдущей генерации — Флойда Мейуэзера с Мэнни Пакьяо. Именно с боем, в котором Мейуэзер в 2015 году одолел Пакьяо и который собрал остающиеся до сих пор рекордными доходы на сумму более $500 млн, чаще всего сравнивали нынешний поединок.

В общем, если и была в сравнении натяжка, то небольшая. Речь действительно шла о столкновении двух без всяких оговорок выдающихся бойцов. С неординарной техникой, с безупречными послужными списками (у Теренса Кроуфорда из 39 выигрышей, у Эррола Спенса — из 28), с кучей топовых выступлений и взлетов в карьере. Кроуфорд уже побывал абсолютным чемпионом мира в предыдущей категории — до 63,5 кг, Спенс собрал в полусреднем весе пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) и надеялся добавить к ним принадлежавший сопернику пояс Всемирной боксерской организации (WBO).

Остроты противостоянию добавлял тот факт, что вообще-то столкновение назревало давно, еще с конца прошлого десятилетия. Но состояться ему мешали нюансы.

Это и серьезные противоречия между работающими с Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом промоутерскими компаниями — Top Rank и PBC, которые разрешились, когда пару лет назад Кроуфорд от своего промоутера ушел, став свободным агентом, и серьезные неприятности его конкурента. В 2019 году Спенс угодил в страшную аварию и долго восстанавливался, а потом, уже восстановившись, пережил еще и отслоение сетчатки. Но ничего, со всеми бедами он справился, чтобы все-таки очутиться на одном ринге с Кроуфордом и провести с ним бой, стилистика которого, строго говоря, ожиданиям совершенно не соответствовала.

Ожидания, ощущения, конечно, настаивали на том, что этот поединок двух грандиозных талантов должен быть равным. Более того, если уж кому-то в нем и светят проблемы, скажем так, с адаптацией, то это скорее Теренсу Кроуфорду: он ведь пониже. Но все расклады рассыпались в пыль.

Это тот редкий случай, когда статистика с помощью буквально нескольких цифр очень неплохо описывает соль происшедшего. Вот количество выброшенных противниками ударов. Тут не такое уж маленькое преимущество у Эррола Спенса — 480 против 369. А вот удары, попавшие в цель. И тут как раз просто гигантский, двукратный перевес уже на стороне Теренса Кроуфорда — 185 против 96. И напоследок попадания акцентированные, с уроном для оппонента. У Кроуфорда их 98, у Спенса — 63.

На протяжении практически всего этого поединка, если исключить первый раунд, в котором Эррол Спенс выглядел получше, выдерживалась одна и та же генеральная линия, что ли.

Спенс вроде наседает, давит, Кроуфорд, спокойно уходя от его атак, так больно кусается в ответ, что со стороны кажется, будто его противник все время ходит по тоненькой проволоке: еще чуть-чуть — и рухнет в пропасть.

Меткость, тайминг перемещений и выпадов Теренса Кроуфорда, его хладнокровие были невероятными.

За все то время, что Эррол Спенс бьется в профессионалах, он никогда не оказывался в нокдауне. В бою с Теренсом Кроуфордом ему довелось в нем побывать уже во втором раунде после лаконичной, но эффективной комбинации соперника-левши, включавшего свою основную руку с исключительной эффективностью и как-то совершенно незаметно, в стелс-режиме. После третьего раунда невозможно было не обратить внимание на то, насколько сильно рассечен у Эррола Спенса глаз. После пятого он уже представлял из себя боксера жутко потрепанного.

В седьмом раунде Кроуфорд еще дважды ловил Спенса в свои ловушки, созданные инстинктами и скоростью движения и реакции. Но тот кое-как эти новые нокдауны переварил. Впрочем, выживал после них он еще недолго. В девятом раунде, видя, как безропотно принимает Эррол Спенс тумаки от Теренса Кроуфорда, как шатается после них, рефери Харви Док, проявив милосердие к жертве, бой остановил.

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Теперь публику, надо полагать, ждет еще один поединок двух пользующихся колоссальной популярностью бойцов. В контракте на этот матч был пункт о реванше. И Эррол Спенс сразу же заявил, что намерен его активировать, даже уточнив, что, вероятно, повторный бой пройдет уже в декабре, а в нем он «будет лучше». При этом не исключено, что драться американцы будут в другой категории — до 69,9 кг. Этот нюанс тоже прописан в контракте.

Алексей Доспехов

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