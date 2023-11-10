Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 ноября

11:28. В 2023 году 11 демобилизованных участников СВО из Орловской области были отправлены на профобучение. Один из них прошел программу «Управленческие навыки руководителя», еще один — «Специалист по управлению персоналом», четверо освоили профессию «Охранник четвертого разряда». Семь человек продолжают обучение по программе «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Об этом сообщили в правительстве региона.

11:23. С марта 2022 года отделение Социального фонда РФ по Курской области оформило пенсии более чем 1,4 тыс. гражданам, которые переселились из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также с территории Украины. Об этом сообщила мэрия Курска.

10:50. В Белгородской области вручили ключи от нового жилья в Белгороде и Яковлевском округе жителям приграничных сел Валуйского округа, которые вынужденно покинули свои дома из-за регулярных украинских обстрелов.

10:48. Желающие заключить в Липецкой области контракт для участия в специальной военной операции (СВО) будут получать единовременную местную выплату 250 тыс. руб. вместо 50 тыс., положенных до 1 ноября 2023 года. Законопроект, предложенный губернатором Игорем Артамоновым, был единогласно поддержан депутатами на сегодняшней внеочередной сессии облсовета.

10:28. Мобилизованный житель Становлянского района Липецкой области старший лейтенант Вадим Брадауцан награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами, а также медалью «За помощь в бою». Офицер занимает должность заместителя командира разведроты, сообщили в администрации района.

9:10. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информацию об украинских обстрелах гражданской инфраструктуры региона 9 ноября. Под удары с помощью 38 боеприпасов попали три района и городских округа, пострадавших и разрушений нет.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 9 ноября