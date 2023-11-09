Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 9 ноября

14:17. Правительство Воронежской области предупредило жителей региона о возможных перебоях с сотовой связью. «Неуверенный прием сигнала» возможен в связи с «реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности населения».

13:27. Глава Рамонского района Воронежской области Роман Береснев и военный комиссар Рамонского и Верхнехавского районов Виталий Андреев вручил орден Мужества семье Сергея Лихуши, погибшего в ходе СВО. Боец проходил службу в танковых войсках как доброволец. У него остались жена и дочь. Об этом сообщили в администрации района.

12:21. Количество получателей мер социальной поддержки из числа белгородских участников спецоперации может вырасти примерно на 2 тыс. человек, сообщили в облправительстве. С ноября региональную единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. руб. могут получить контрактники или люди, имеющие «иные правоотношения с организациями», которые оказывают содействие выполнению задач СВО (при условии, что на 1 ноября 2023 года они являются действующими участниками СВО), а также военнослужащие, которые в период срочной службы по призыву в регионе заключили контракт с Минобороны на участие в СВО. Кроме того, губернатор Вячеслав Гладков решил, что поддержку, предусмотренную для семей бойцов, смогут получать и члены семей сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, государственной противопожарной службы, органов государственной безопасности, ФСБ, Росгвардии, граждан, «заключивших контракт или имеющих иные правоотношения» с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ. Все дети до 23 лет, если они учатся очно, будут ежемесячно получать по 3 тыс. руб., к началу учебного года предусмотрена выплата 15 тыс., а при рождении в такой семье ребенка ей единовременно дадут 50 тыс.

11:09. В Липецкой области елецкий штаб «Своих не бросаем» отправил очередной груз гуманитарной помощи участникам СВО из региона. В госпиталь Красногорска были направлены медикаменты для лечения раненых солдат. Бойцам Херсонского направления передали маскировочные сети, блиндажные свети, письма от учащихся школ и жителей Ельца. Об этом сообщили в администрации города.

10:25. Коллектив Тамбовской ЦРБ направил 316 тыс. руб. в поддержку тамбовских участников СВО. Об этом сообщили в Тамбовском муниципальном округе.

10:00. Со стороны Украины 8 ноября по Белгородской области выпущено 92 различных боеприпаса, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Волоконовский район атакован 39 раз, Валуйский городской округ — 29, Шебекинский горокруг — 16, Грайворонский горокруг — восемь. Пострадавших нет. В Валуйках повреждены дома и постройки в четырех частных и два автомобиля. В селе Новоказацкое повреждена линия электропередачи, электроснабжение уже восстановлено, в селе Поляна — ангар и резервуар для накопления воды одного из сельхозпредприятий, в селе Новостроевка-Первая — водонапорная башня.

9:35. Глава Болховского района Николай Чиняков от местных жителей и бизнеса доставил гуманитарный груз для двух подразделений в зоне спецоперации, рассказал орловский губернатор Андрей Клычков. Бойцам передали ноутбук, планшет с клавиатурой, рации, дизельный генератор, печи, бензопилы, наборы ключей, утеплитель, сетку-рабицу, гвозди, одежду, продукты питания, медикаменты и личные посылки. Андрей Клычков добавил, что в общей сложности регион передал военным 910 тонн воды, 200 буржуек и 100 печей для приготовления пищи.

8:46. В курском райцентре Суджа украинский беспилотник атаковал маслодельный комбинат, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, было сброшено три кассетных боеприпаса. Два из них разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы. Пострадавших нет.