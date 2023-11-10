Два многоквартирных дома пострадали при обстреле курского села со стороны Украины

В результате обстрела со стороны Украины села Козино Рыльского района Курской области были повреждены два многоквартирных дома. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Пострадавших среди мирных жителей нет.

В жилых домах повреждены крыши, окна и двери. Также пострадали окна, забор и хозпостройка одного частного домовладения, два автомобиля.

Кроме того, снаряды попали в здание на территории промышленного предприятия. Там загорелась крыша. На место выехали пожарные расчеты.

Алина Морозова

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