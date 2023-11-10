Пензенца осудили за вывоз оружия и боеприпасов из ЛНР через Воронежскую область

Кантемировский райсуд Воронежской области признал 41-летнего жителя Пензенской области виновным в незаконном хранении и перевозке взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч.1 ст. 222.1 УК РФ, до восьми лет колонии, ч.1 ст. 222 УК РФ, до пяти лет колонии). Путем сложения наказаний его приговорили к трем годам условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком и штрафом в размере 30 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Имя осужденного не раскрывается, однако в картотеке суда сказано, что речь идет о Геннадии Стешкове. Наказание ему назначила судья Елена Грибченко.

Судом установлено, что 31 декабря 2022 года житель Пензенской области принимал участие в эвакуации раненых и погибших после обстрела и подрыва госпиталя в луганском городе Первомайске. Среди обломков здания он нашел автомат Калашникова с 30 патронами в магазине, картонную коробку со 120 патронами и две ручные гранаты с запалами. Мужчина забрал находку с собой. Выехав из города, остановился на обочине, вывернул из корпусов гранат запалы, завернул боеприпасы в полимерный пакет и закопал его земле, прикрыв сухой травой.

1 августа 2023 года пензенец привез в Первомайск гуманитарную помощь. На обратном пути он остановился у места, где закопал сверток, откопал его и положил в багажник автомобиля, «чтобы перевезти домой в качестве трофея», уточнили в суде. При досмотре машины на автомобильном пункте пропуска «Бугаевка» в Кантемировском районе сотрудники пограничной службы нашли сверток с оружием и боеприпасами. По заключению эксперта, гранаты оказались пригодны для производства взрывов, автомат и патроны — для выстрелов.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте