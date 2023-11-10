Попова: заболеваемость COVID-19 в РФ за четыре недели выросла вдвое

Число заболевших коронавирусом в России за последние четыре недели выросло в два раза, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, пик заболеваемости зависит от праздников, каникул и миграционных процессов.

Как утверждает госпожа Попова, врачи не наблюдают тяжелого течения варианта коронавируса «пирола». «Хотя первые дни достаточно трудно протекают, потому что высокая температура, и, в общем-то, ощущение разбитости и сильного недомогания присутствует, головная боль сильная»,— уточнила она в интервью Наиле Аскер-заде (цитата по ТАСС).

Анна Попова напомнила, что вариант «пирола» циркулирует в мире уже несколько месяцев. В Москве и Санкт-Петербурге зарегистрировано 10 случаев заражения этим подвидом COVID-19.

За прошлую неделю заболеваемость вирусом в России выросла на 31,7%. 8 ноября глава Роспотребнадзора признала, что в стране началась новая волна заболеваемости COVID-19. Центр имени Гамалеи еще в октябре заявил об утрате вакциной «Спутник V» защиты от коронавируса. Сейчас разрабатывается новый вариант вакцины, в гражданский оборот он может поступить только к марту 2024 года.

Подробности — в материале «Ъ» «"Спутник" уступил "кракену"».

Лаура Кеффер