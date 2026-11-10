Хроники ранней Солнечной системы

— Как раз эта часть работы по веществу была под моей ответственностью. В первую очередь нужно было убедиться, что анализируемые минеральные фазы в CAIs не претерпели никаких водных, метасоматических и метаморфических преобразований. Участие этих процессов в истории вещества сразу же отражается на изотопных данных, что не позволило бы разобраться в первичной неоднородности, поэтому нужно было найти и подобрать первичные исходные минералы, а убедиться в их первичности и «свежести» как раз и позволяют методы электронной микроскопии и электронно-зондового микроанализа. Также нужно было собрать представительную выборку образцов — CAIs разных структурно-петрологических типов, чтобы полученные выводы касались всех возможных типов первичного вещества.