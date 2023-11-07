В России заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 31,7%

За прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 31,7%, а число госпитализаций — на 33,4%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рост числа госпитализаций был отмечен в 64 регионах, заболеваемость выросла в 73 субъектах РФ. По данным штаба, за неделю выздоровели 22 993 человека. Это на 10,8% больше, чем неделей ранее. Умерли за отчетный период 63 пациента с COVID-19.

В октябре глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об утрате вакциной «Спутник V» защиты от коронавируса. Сейчас разрабатывается новый вариант вакцины, в гражданский оборот он может поступить только к марту 2024 года. В значительном числе поликлиник Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже не проводят вакцинацию.

Подробности — в материале «Ъ» «"Спутник" уступил "кракену"».

Лаура Кеффер