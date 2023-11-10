Рожать не вредно

В Совете федерации и Госдуме в четверг поочередно прошли парламентские слушания по демографическим вопросам. Участники обоих мероприятий признали, что государство предпринимает массу усилий для поддержки многодетных семей, однако этих мер, кажется, по-прежнему недостаточно для того, чтобы переломить тревожные тенденции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Значимость темы, обсуждение которой открылось слушаниями в Совете федерации (СФ), сразу подчеркнула председатель СФ Валентина Матвиенко, назвав демографию «одним из главных факторов развития страны». Она заверила, что в России вопросы поддержки рождаемости и материнства остаются приоритетами государственной политики «вдолгую»: «В мире, наверное, нет второй такой страны, где на государственном уровне выстроена система поддержки семьи от беременности матери до начала взрослой жизни ребенка».

Впрочем, демографическая ситуация остается непростой, признала госпожа Матвиенко: это результат падения рождаемости в 90-е годы и общих для всех развитых государств социальных тенденций, таких как повышение возраста вступления в брак и снижение количества детей на одну женщину. Переломить тенденцию, считает спикер СФ, помогут среди прочего трудовые гарантии для молодых родителей, программы по обеспечению семей жильем и налоговые преференции, «включая освобождение от уплаты подоходного налога»: «Появление ребенка должно приводить не к снижению уровня жизни, а быть началом более благополучного жизненного этапа».

Детально текущие меры по повышению рождаемости участникам слушаний представил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Он же назвал ключевые факторы, влияющие на демографические показатели: национально-культурные и конфессиональные установки, благосостояние и уровень социально-экономического развития субъекта. О региональной специфике и результатах внедрения конкретных мер поддержки рождаемости рассказали полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и главы нескольких регионов.

Политическая дискуссия по тем же вопросам закипела через несколько часов уже в Госдуме. Здесь отраслевые «проблемы, перспективы развития и законодательные решения» обсуждали по инициативе комитета по вопросам семьи, женщин и детей, получившего новое название (по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства) и, как подчеркнула его глава Нина Останина (КПРФ), миссию. То, что обсуждение обещает быть жарким, косвенно подтвердила реплика спикера Думы Вячеслава Володина на пленарном заседании 9 ноября. Реагируя на жалобу коллег на некие «резонансные предложения депутатов», он заявил: «Лучше такие инициативы не озвучивать. Потому что они оскорбляют как женщин, так и мужчин».

Начали депутаты, впрочем, не с «неправильных» инициатив (которые были затронуты позже), а с мрачной констатации фактов. «К 2046 году население РФ, без учета новых регионов, составит 138 млн человек: на 7,5% меньше, чем сейчас»,— констатировала зампред Думы Анна Кузнецова («Единая Россия», ЕР), напомнив суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2022 года (1,42), который «ниже даже уровня воспроизводства». Для поддержки семей «сделано много», но ситуация требует наращивания мер по «трем блокам»: материальному, ценностному и инфраструктурному, продолжила вице-спикер. Коллегам она наказала не спускать глаз со структур, нацеленных на решение демографических задач, и проработать вопрос фундаментальных внутрипарламентских исследований по обсуждаемой теме.

Нина Останина сконцентрировалась преимущественно на вопросах защиты многодетности и посоветовала закрепить наконец соответствующее определение в законодательстве, как и минимальные стандарты надбавок и выплат: «При рождении каждого последующего ребенка должен капитал нарастать, иначе мы никогда не побудим наши семьи становиться многодетными».

На благосостоянии семей сделали акцент и многие другие ораторы, а острее других вопрос поставила ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова: «Первый и главный фактор — социально-экономическое положение женщин и семей с детьми: в 2022 году не могут себе купить холодильник, телевизор почти 60% семей с одним и двумя детьми, 65% — с тремя детьми, 80% семей с одним родителем». Перераспределить доходы, по ее мнению, следует не только в пользу семей, но и в копилку здравоохранения: «Когда вы, депутаты, обсуждаете бюджет на здравоохранение, проголосуйте, пожалуйста, чтобы там были деньги, и прекратите ненаучные разговоры о запретах и о чем-то еще».

Однако «разговоры о запретах» вкупе с ремарками об идеологии заняли едва ли не большую часть дискуссии. Первым внимание на «целях и ценностях» заострил вице-спикер Думы Петр Толстой (ЕР): «Помимо материальных стимулов, существуют такие вещи, как уверенность в завтрашнем дне». Он же сообщил о наличии двух статистик абортов — «официальной и реальной», и, согласно второй, в стране происходит до 1,5 млн прерываний беременности за счет деятельности коммерческих клиник: «Я предлагаю сократить это легальное пространство для убийства детей. Женщина сама принимает решение, но важно сделать так, чтобы все было по закону». Перевести аборты в государственные клиники рекомендовал и депутат Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), указавший также на необходимость «признавать жизнь ребенка еще до его рождения».

Не мог не заговорить об абортах и депутат Султан Хамзаев (ЕР), автор той самой «резонансной инициативы», предложивший «выкупать» детей у женщин, решившихся на аборт. «Многим не нравится, что у меня есть позиция,— посетовал он.— Мне сказали: неправильно, нельзя стимулировать женщину (к отказу от аборта.— “Ъ”). А я мусульманин, родился в Дагестане и вообще мог бы не обсуждать эту тему — ведь все мусульманские республики, по статистике, в позитивном цвете — и постоять в сторонке». Но «стоять в сторонке» единоросс решительно отказался и привел «для своих православных братьев» ветхозаветный аргумент: «Избавь ведомых на смерть и выкупи убиваемых, не жалей денег».

«Республика, которую вы представляете, лидирует по количеству разводов, и причина здесь, как говорят демографы, социальная»,— парировала Нина Останина. «Вы абсолютно правы, абсолютно! — неожиданно согласился господин Хамзаев.— Разводятся, потому что дают пособия, и я их не виню, потому что люди хотят кормить семьи». Он добавил, что не намерен занимать «страусиную позицию и говорить, что в Дагестане все хорошо», а окончательно обезоружил коммунистку комплиментом о ее безусловной правоте в вопросах поддержки многодетных семей «в режиме одного клика»: «Для молодых мамочек получить пособие — целый квест. Но государство не должно идти по принципу "а ты докажи": как отфиксировало пять детей — должно прийти и само все записать и дать».

В финале трехчасового обсуждения прорезался и глас народа. Госпожа Останина поинтересовалась у присутствующих в зале студенток, появилось ли у них желание создать семью: «Или вы решили, что депутаты эти все равно ничем не помогут?» «Я, как женщина, думаю об условиях, которые смогу предоставить своему ребенку, так как считаю себя социально ответственным гражданином»,— заверила студентка Екатерина Шарфова, добавив, что «чайлдфри не такая уж популярная тема», а ребята «просто хотят, чтобы их ребенок рос в полных условиях» (в первую очередь имелось в виду жилье). Эта реплика должна была особо понравиться лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву, который до этого предлагал сместить льготную ипотеку в «семейную сторону» и назначить ЦБ органом, ответственным за демографию. Но тот лишь грустно резюмировал: «Это все, конечно, потребует смелости от нас, депутатов».

Григорий Лейба