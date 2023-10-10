Демографии приказано выжить

Вчера в Общественной палате (ОП) РФ обсудили стратегию демографической безопасности страны в рамках выполнения профильного указа президента Владимира Путина, утвердившего госполитику по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Низкие цифры рождаемости и увеличение числа абортов заставили собравшихся искать нестандартные решения. В частности, прозвучало предложение наделить генеральными полномочиями по решению демографической проблемы Совет безопасности РФ. А вице-спикер Госдумы Петр Толстой (ЕР) пообещал, что уже весной парламент может принять законопроект о запрете проводить аборты в частных клиниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В ОП РФ состоялись общественные слушания, посвященные разработке стратегии демографической безопасности в свете прошлогоднего президентского указа №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Члены региональных общественных палат, депутаты Госдумы, представители администрации президента РФ и федеральных органов исполнительной власти, а также некоммерческих организаций обсудили, как разрешить демографическую катастрофу и стимулировать рождаемость.

«За шесть лет суммарный коэффициент рождаемости снизился с 1,76 до 1,41. В 2021 году диагноз "бесплодие" был поставлен 700 тыс. россиянок, 2011 году — 200 тыс. Ситуация катастрофическая»,— задал тон и тему дискуссии первый заместитель председателя комиссии ОП по демографии, семье и детям Павел Пожигайло, открывая мероприятие.

«То, что демографическая проблема есть, ни для кого не секрет,— подтвердила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (ЕР).— Реализация национальной программы "Демография" не решает проблему убыли населения, не повышает рождаемость. Число родившихся за прошлый год уменьшилось на 7%. Что касается абортов, формально цифры сокращаются». Отметив с удовлетворением сокращение числа абортов в госклиниках, депутат обратила внимание, что «число абортов в частных клиниках растет». Основная проблема низкой рождаемости, полагает госпожа Кузнецова, связана не с уровнем жизни населения: «В послевоенные годы коэффициент рождаемости в стране был 5,4. И это в разрушенной стране».

Директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева Владимир Аристархов указал в этой связи, что ставка в вопросах решения демографической проблемы делалась на профильный указ президента. Однако, с сожалением заметил он, до сих пор плана реализации документа ведомствами нет. «Также нет органа, который взял бы на себя ответственность за реализацию демографической политики,— недоумевал господин Аристархов.— Мне кажется, этими полномочиями мог бы быть наделен Совет безопасности РФ».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой признал, что конкретных критериев исполнения указа президента в настоящий момент нет. «Их нет по одной простой причине — в России нет идеологии»,— объяснил парламентарий. При этом депутаты Госдумы, по словам господина Толстого, продолжают разрабатывать инициативы о сокращении легального пространства абортов: «Мы будем добиваться законодательного решения о выведении абортов из частных клиник. Постараемся весной принять (соответствующий законопроект.— “Ъ”)». Напомним, в январе 2023 года подобное предложение было высказано патриархом Московским и всея Руси Кириллом, позже инициативу поддержали Петр Толстой и Анна Кузнецова. «Повсюду вранье по статистике. Минздрав оперирует цифрами, которые ни о чем не говорят. Их (абортов.— “Ъ”) не 400 тыс. Их, может, 700 тыс., но они делаются в коммерческих клиниках, которые не предоставляют отчеты»,— возмутился депутат.

«Тема запрета не должна пугать. Китай совершенно не испугался ограничений и два года назад отменил аборты по желанию, понимая, к чему это приведет,— поддержал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.— Количество нарушений в частных клиниках зашкаливает. Никакой недели тишины они не выдерживают».

Первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия») неожиданно призвала «перестать закручивать гайки» и «устрашать» беременную женщину. «Она находится в состоянии репродуктивного выбора не потому, что она плохая, не потому, что она хочет сделать этот аборт,— объяснила госпожа Буцкая.— Она понимает, что она идет на ужасный шаг, но у нее в жизни так сложились обстоятельства. У нас есть неделя тишины, мы должны сосредоточиться на том, как все работает внутри. Давайте прекратим запрещать и пугать, давайте помогать. В каждой ли женской консультации есть психолог? Мы сейчас запрещаем и ограничиваем, а помощь везде ли есть?»

Обсудили присутствующие и необходимость поддерживать многодетные семьи. «Единственная категория, которая не снизила рождаемость,— многодетные семьи. Стимулировать нужно большую семью. Нужно ввести федеральное пособие на каждого ребенка, как это было,— предложила руководитель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.—У меня шесть детей своих и один приемный. Я не понимаю, почему по своим детям я ничего не получаю, а за приемного ребенка я получаю. И при этом, к сожалению, как были 700 тыс. детей сиротами, так и остаются сиротами — эта проблема не решается. Мы говорим, что мы закрыли международное усыновление, а что происходит внутри страны?»

Эмилия Габдуллина