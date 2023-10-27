О, Рио-Рио, рокот дизтоплива

По данным “Ъ”, в октябре Бразилия заметно увеличила импорт российского дизельного топлива, несмотря на ограничения на его экспорт, введенные российскими властями. Во второй половине октября Бразилия даже стала крупнейшим направлением экспорта дизтоплива из РФ, обогнав Турцию, а российские компании стали основными внешними поставщиками дизтоплива на бразильский рынок. Российские поставки в Бразилии в этом году выигрывают ценовую конкуренцию у американских НПЗ, которые долгое время лидировали на этом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pilar Olivares / Reuters Фото: Pilar Olivares / Reuters

Бразилия импортировала в октябре рекордные за год объемы дизтоплива из России, несмотря на введенные в конце сентября ограничения на экспорт топлива из РФ. Так, суточные морские поставки дизтоплива в Бразилию в октябре увеличились на 27% относительно сентября, почти до 200 тыс. баррелей, следует из данных Kpler.

Власти РФ запретили экспортные поставки бензина и дизтоплива 21 сентября для снижения его стоимости внутри страны. Но поскольку резервуары стремительно наполнялись и НПЗ грозило снижение переработки, спустя две недели для дизтоплива были сделаны послабления: был разрешен его экспорт по трубопроводам. Полностью ограничения не сняты, а для бензина они и не ослаблялись.

В результате в сентябре морской экспорт дизтоплива снизился почти на 25% относительно прошлого месяца, до 765 тыс. баррелей в сутки (б/с), а в октябре составляет около 780 тыс. б/с.

Турция с января являлась крупнейшим импортером российского дизтоплива, на ее долю приходится около 30–40% ежемесячных объемов. Однако в октябре российские компании уменьшили экспорт в эту страну, при этом поставки в Бразилию, являющуюся вторым по величине импортером российского дизтоплива, наоборот, резко выросли. Поставки в Турцию в октябре составляют чуть более 210 тыс. б/с., тогда как в сентябре импорт был на уровне 281 тыс. б/с, свидетельствуют данные Kpler. Возможно, перенаправление экспорта вызвано тем, что объем отгрузок дизтоплива по трубопроводам через балтийские порты существенно выше, чем через Новороссийск, при этом транспортное плечо в Бразилию из Приморска лишь на 25% длиннее маршрута до южного побережья Турции (через Ла-Манш и Гибралтар).

После того как ЕС и страны G7 5 февраля 2023 года ввели эмбарго и потолок цен на нефть и нефтепродукты из РФ, российские нефтекомпании значительно расширили географию морских поставок. Основными покупателями морских партий нефти стали Индия и Китай. Российское дизтопливо, которое до санкций поставлялось в Европу, стало в значительных объемах экспортироваться в Турцию, Бразилию, Саудовскую Аравию и африканские страны (см. “Ъ” от 18 июля).

Прежде крупнейшим экспортером дизтоплива в Бразилию были США, однако поставки значительно сократились в этом году.

По суммарному объему экспорта в этом году РФ уже опережает США, в том числе за счет скидок, хотя их размер постепенно сокращается. Разрыв между предложениями по продаже грузов из портов США в Мексиканском заливе и российских портов остается близким к 20 центам за галлон ($8,4 за баррель), отмечает Argus. Более значительные скидки возможны при переговорах на продажу сразу нескольких грузов. По мнению агентства, аукционы госкомпании Petrobras в октябре, на которых были предложены низкие цены, способствовали падению поставок со стороны НПЗ в США.

Цены в Бразилии для российских компаний привлекательнее, чем в Турции, полагает Виктор Катона из Kpler, при этом разница между итоговой ценой российского и американского дизтоплива в Бразилии составляет $6–8 за тонну, в то время как в Европе спред между местными вариантами предложения и российским топливом колеблется в интервале $10–15 за тонну. Турция намного удобнее с логистической точки зрения, однако в период экспортного эмбарго фактор отдаленности не играл значения, считает он. Вплоть до 15 октября турецкий рынок был приоритетнее, а переориентировка объемов является, скорее всего, последствием запрета на экспорт дизтоплива, считает аналитик.

Дмитрий Козлов